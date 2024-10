Cote d'Ivoire: Souleymane Diarrassouba exhorte les conseillers commerciaux à renforcer leurs actions

Le ministre ivoirien du Commerce et de l'industrie, Souleymane Diarrassouba, a exhorté, le lundi 21 octobre 2024 à Abidjan-Plateau, les conseillers commerciaux de Côte d'Ivoire à l'extérieur à renforcer leurs actions qui visent à informer les entreprises sur les opportunités, ainsi que les risques sur les marchés extérieurs, a appris allafrica.com de sources officielles dont le Cicg.

Souleymane Diarrassouba présidait la cérémonie d'ouverture de la réunion annuelle des conseillers commerciaux de Côte d'Ivoire et des experts du commerce extérieur organisée chaque année par le ministère, à travers la Direction de la Promotion du Commerce extérieur et de l'assistance à l'exportation (Dpcae). La Côte d'Ivoire dispose de neuf postes de conseillers commerciaux pour la Côte d'Ivoire à l'extérieur : France, Chine, Angleterre, États-Unis, Inde, Allemagne, Autriche, Belgique et Suisse.

« Vous êtes les premiers interlocuteurs de nos entreprises à l'international et constituez des acteurs de la promotion de la destination ivoirienne en termes d'investissement dans l'économie de notre pays. Il s'agit de mettre en relation nos entreprises avec des partenaires potentiels et de les accompagner au mieux dans leur projet d'expansion commerciale et de faire la promotion des atouts de notre pays », a affirmé Souleymane Diarrassouba.

Selon le ministre, en Côte d'Ivoire, les échanges commerciaux de biens se sont accrus de 4,21% entre 2022 et 2023, passant de 20 928,3 milliards de Fcfa en 2022 à 21 808,5 milliards de Fcfa en 2023, montrant ainsi une résilience de l'économie ivoirienne face aux chocs exogènes, avec des taux de croissance du Produit intérieur brut (Pib) de 7,1% en 2021, 6,2% en 2022 et 6,5% en 2023.

Cette rencontre d'une semaine permettra aux conseillers commerciaux de faire le bilan de leurs activités et d'analyser les nouvelles perspectives avec un accent sur les échanges avec le continent africain. Elle a enregistré la présence du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Faman Touré et du directeur général du Commerce extérieur, Kalilou Sylla entre autres.

La Côte d'Ivoire est en plein dans la redynamisation de ses exportations. Engagée aux côtés des entreprises exportatrices pour valoriser le savoir-faire ivoirien à l'international. elle a créé l'Agence Côte d'Ivoire Export, créée par le décret n° 2022-123 du 23 février 2022, qui a pour mission de promouvoir, développer et diversifier les exportations des produits et services pour accélérer durablement la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Elle se tient aux côtés des Pme exportatrices ivoiriennes tout au long de leur processus d'exportation en apportant conseil et assistance afin de leur permettre d'accroître leur performance à l'export.