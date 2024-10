Congo-Brazzaville: Diaspora - Mission d'approche des membres de l'association 'Bana Ossio' au pays

En pure coïncidence avec la tenue du Forum Repats à Brazzaville, Armel Ferret-Obami séjourne en République du Congo, dans le même temps que cet événement, pour établir les contacts nécessaires en vue de la réalisation des projets de l'association "Bana Ossio" créée pour la valorisation et la poursuite des oeuvres d'Henri Lopes.

Armel Ferret-Obami est arrivé au Congo en début de semaine dernière et a pu assister au Forum initié par le HCRCE le 18 octobre. Il a multiplié les contacts et effectue les démarches auprès des institutions et de partenaires éventuels de l'association dont les réalisations se feront à Ossio, près de Gamboma.

C'est à la même période qu'il y a 2 ans, plus précisément le 19 octobre 2022, qu'il échangeait avec Henri Lopes pour les prémices de l'association "Bana Ossio" désireuse de perpétuer son oeuvre en confiant, par acte, cette mission à Armel Ferret-Obami, originaire du village Ossio.

C'est à ce titre, fort du plein et entier parrainage qui lui a été confié, qu'il séjourne en République du Congo pour les projets à réaliser en général, plus particulièrement celui de l'édification, en premier lieu, de l'école primaire du groupe scolaire envisagé à Ossio.

"Bana Ossio", association loi du 1er juillet 1901, est inscrite en France au Journal Officiel des Associations et Fondations. Pour l'administrer, le président Armel Ferret-Obami est entouré de Me Hachim Fadili, avocat au barreau de Paris en tant que secrétaire, et de Ramath Berouogoun, experte analyste financière, en tant que trésorière du bureau.