Madagascar: Périmétre Bas Mangoky - La deuxième saison culturale à sauver

Le désensablement du canal du Mangoky suit son cours. Trente kilomètres du canal principal sont ensablés, privant d'eau les 74 km de canaux secondaires et tertiaires de la plaine du Bas Mangoky. Les autorités de la région Atsimo-Andrefana ont mobilisé des partenaires pour assurer les travaux ainsi que le matériel roulant et le carburant nécessaires pour désensabler le canal à partir de la prise de Bevoay. Les travaux de désensablement ont débuté il y a dix jours et ils sont attendus pour être achevés avant la fin de ce mois d'octobre.

La deuxième saison de culture pour le périmètre du Bas Mangoky devait commencer depuis le second semestre, mais l'inaccessibilité à l'eau pour les agriculteurs et riziculteurs a pris le dessus. Pour eux, la seconde saison culturale est déjà ratée, surtout pour le riz. Ils ont peu d'espoir pour la réussite de la culture du pois de cap. Ce problème d'ensablement a débuté depuis l'année dernière, mettant en péril les quelque 7000 ha de terre cultivable.

Un phénomène causé par la déforestation en amont du fleuve du Mangoky et par le manque d'entretien de la prise et du barrage de Bevoay, le plus grand du pays, envisagé en 2017 pour pouvoir irriguer près de 10 000 ha. La production rizicole a été ainsi médiocre et les riziculteurs de la région Atsimo-Andrefana achètent du riz d'ailleurs à 1000 ariary le gobelet.