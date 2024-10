Madagascar: Grand prix du roman Métis - «Tribunal des cailloux» de Johary Ravaloson en finale

Sélectionné parmi les finalistes du Grand Prix du Roman Métis 2024, "Tribunal des cailloux" de Johary Ravaloson nous plonge dans une tragédie familiale inspirée de faits réels.

Le roman «Tribunal des cailloux» de Johary Ravaloson figure parmi les quatre finalistes du Grand Prix du Roman Métis 2024. Le nom du lauréat ou de la lauréate sera dévoilé le 14 novembre, avec une cérémonie de remise des prix prévue à Château Morange, à Saint-Denis de La Réunion. Créé en 2010, le Grand Prix du Roman Métis, prix littéraire international de la Ville de Saint-Denis, récompense un roman francophone paru depuis moins d'un an et véhiculant des valeurs de métissage, d'humanisme et de diversité.

Dans «Tribunal des cailloux», l'auteur explore un fait divers bouleversant survenu à Antananarivo au début de la crise sanitaire. Le roman raconte l'histoire tragique d'une adolescente qui dénonce son père de l'avoir violée depuis son enfance. Cependant, l'injustice prend une tournure glaçante lorsque c'est son amoureuse, qui l'a soutenue, qui se retrouve en prison, accusée de « relation contre-nature avec une mineure ». Un récit poignant qui interroge le poids des valeurs anciennes dans une société contemporaine qui peine à les tolérer.

Carrière littéraire

« Un viol est toujours insoutenable, mais c'est encore pire quand il survient au sein de la famille, où le bourreau est un proche, censé protéger la victime. Cette inversion des rôles est dévastatrice, non seulement pour les victimes, mais aussi pour leurs familles, souvent paralysées par la honte et la peur des représailles », confie Johary Ravaloson. Avec une plume incisive, l'écrivain aborde l'inceste et la domination masculine qui continuent de peser lourdement dans la société malgache. Il espère que cette sélection apportera une résonance supplémentaire à ces cris contre l'injustice.

Né en 1965 à Antananarivo, Johary Ravaloson est également juriste. Après avoir étudié le droit à l'université Paris 2 - Assas, il soutient une thèse de doctorat à La Réunion en 2002. En parallèle de sa carrière littéraire, il a enseigné à La Réunion et à Madagascar avant de revenir en France. Il est aussi à la tête des Éditions Dodo Vole, qu'il a fondées avec son épouse Sophie Bazin en 2006, et qui se consacrent à la promotion des arts et des littératures de l'Océan Indien. Sa revue Lettres de Lémurie, fondée en 2018, donne chaque année la parole à des auteurs de cette région, en français et dans leurs langues natales.