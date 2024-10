Afrique de l'Est: CEO Summit 2024 - Réunionnais et Mauriciens à pied d'oeuvre

Florilège. C'est avec effervescence que se prépare, de l'autre côté de la mer, le CEO Summit. Un rendez-vous annuel des dirigeants d'entreprises de l'Océan Indien qui se déroulera à Antananarivo en décembre prochain. Les délégations réunionnaise et mauricienne sont à pied d'oeuvre pour leur préparation. Lors des récentes séances de présentation du CEO Summit à l'île Maurice et à La Réunion en cours de semaine, auprès des groupements patronaux et des chambres de commerce, force est de constater que ces acteurs économiques sont conscients de l'envergure de l'événement.

« En marge de la préparation du CEO Summit, nous collaborons actuellement avec les instances malgaches pour pouvoir donner de la lisibilité à nos chefs d'entreprises et favoriser les échanges en matière de développement d'affaires. La participation au CEO Summit ouvrira aux entreprises de nouvelles opportunités de rencontrer d'autres dirigeants, d'acquérir de nouveaux marchés, de s'inspirer des nouvelles technologies et de développer de nouvelles collaborations », explique Patricia Paoli, première vice-présidente de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion, lors de la réunion d'organisation que la CCIR a accueilli dans ses locaux à Saint-De nis le 16 octobre dernier, en présence des entreprises réunionnaises.

Enjeux divers

L'on s'active aussi a rassembler des secteurs d'activité diversifiés, tels que l'industrie, les finances, la santé, les énergies renouvelables, les technologies de l'information et de la communication, le transport, le tourisme, l'agroalimentaire et l'économie bleue, la liste est longue. Pour les acteurs économiques de la région Océan Indien, les enjeux sont divers. Il y a notamment le fait de créer une synergie ensemble entre les pays de l'Océan Indien, victimes parfois de la conjoncture internationale.

« Nos différentes îles ont développé des réflexes où nous sommes habitués à nous tourner vers l'Europe chacun de notre côté, en négligeant toutes les possibilités en matière de partenariat économique dans la zone et toutes les possibilités de former des alliances pour conquérir ensemble d'autres nouveaux marchés », renforce Pascal Plante, Conseiller Régional à l'Internationalisation auprès de la région Réunion.

Le CEO Summit fera partie des évènements économiques importants de cette année. Il se tiendra les 5 et 6 décembre prochains dans la capitale, avec un focus particulier sur les perspectives d'avenir pour les entreprises de l'Océan Indien, ainsi que de l'économie de la région en général. Cette première édition se jouxtera aussi à la célébration du 65e anniversaire du Syndicat des industries de Madagascar (SIM).

« Le CEO Summit incarne la synergie régionale dont nous avons besoin : un rassemblement du secteur privé qui forge notre compétitivité collective dans une vision de prospérité durable », explique Tiana Rasamimanana, président du Syndicat des industries de Madagascar. L'agenda des deux jours est composé de keynotes et panels en séances plénières, de tables rondes sectorielles, de rencontres BtoB, BtoG et de business gala durant lequel seront remis sept catégories de trophées : Fierté de l'Océan Indien, Visionnaire de l'année, Innovation de l'année, RSE de l'année, Femme CEO de l'année, Banque de l'année et le « Malagasy ny Antsika », special award.