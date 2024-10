Madagascar: Deux bébés siamois collés en différents points

Les examens d'imagerie des bébés siamois ont révélé des malformations. Leurs dossiers sont en cours d'étude.

La séparation des bébés siamois hospitalisés au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA) présente un petit casse-tête pour l'équipe médicale de cet hôpital. Les jumelles, nées à Miarinarivo le 14 octobre, sont collées en différents points et présentent des malformations. Le résultat de l'imagerie médicale a révélé qu'elles ont des vaisseaux sanguins en commun au niveau du fessier, que leur canal anal et leur rectum sont reliés, que l'un des bébés a une malformation cardiaque et une malformation pulmonaire, et que l'autre souffre d'une hypertension portale.

« La technique de séparation est en cours d'étude. Ce sont les réanimateurs-anesthésistes qui ont le plus grand rôle dans cette opération. Côté chirurgical, nous savons déjà comment mener la séparation. Cette opération n'est pas vraiment difficile, mais il est important de tenir compte des éventuels impacts de l'intervention chirurgicale sur les bébés après l'opération. Nous allons aussi faire appel à d'autres spécialistes pour traiter les autres pathologies cardiaque et pulmonaire que présentent ces bébés », explique Francis Allen Hunald, chef de service chirurgie pédiatrique au sein du CHUJRA, hier.

Complexes

Ce ne sont pas les premières jumelles siamoises nées avec des malformations des organes. Des siamois nés à Mahajanga et admis au CHUJRA pour être séparés n'ont pas survécu avant même l'opération à cause de «malformations complexes». Deux autres jumelles reliées au niveau du thorax et d'une partie de l'abdomen, nées à Vohémar au mois d'avril, n'ont pas survécu au moment où elles allaient être évacuées en avion à Antananarivo. «Elles n'ont pas supporté le déplacement vers Sambava. Aucune analyse n'a été effectuée pour savoir si elles ont présenté des malformations ou pas», enchaîne le professeur Hunald.

Réussir cette opération représente, ainsi, un grand défi pour l'équipe médicale du CHUJRA. Ces professionnels de santé ont déjà séparé avec succès trois bébés siamois. Le premier en 2011, le second en 2018, et le troisième en mois d'août 2024. Ces derniers ont également été reliés au niveau du bas du dos. Une équipe interdisciplinaire, à savoir des chirurgiens pédiatriques, des réanimateurs-anesthésistes, des neurochirurgiens et d'autres professionnels de santé malgaches, a réalisé cette dernière intervention chirurgicale.