Maroc: Médiation culturelle - Nouveau partenariat entre la Fondation Jardin Majorelle et la Fondation Ali Zaoua

Marrakech — La Fondation Jardin Majorelle et la Fondation Ali Zaoua s'engagent ensemble à développer l'accès aux arts et à la culture auprès du jeune public marrakchi à travers la mise en oeuvre d'un programme de médiation culturelle, indique un communiqué conjoint des deux parties.

Les deux fondations ont, en effet, signé samedi une convention de partenariat en présence de Madison Cox, président de la Fondation Jardin Majorelle, et Nabil Ayouch, président fondateur de la Fondation Ali Zaoua, précise le document.

Ce partenariat, qui permettra de mettre en commun les domaines réciproques d'expertise de ces deux fondations, vise à faire découvrir l'exceptionnel patrimoine culturel et historique de la cité, notamment le Jardin Majorelle et les musées qui y sont associés, le musée Yves Saint Laurent Marrakech et le musée Pierre Bergé des arts berbères.

Dès cet automne, poursuit la même source, un programme d'éducation artistique et culturelle sera déployé à destination des élèves des établissements scolaires publics de Marrakech et des associations œuvrant dans le domaine social.

C'est ainsi que plus de 600 enfants et jeunes auront l'opportunité de découvrir ces lieux uniques, d'en connaître l'histoire, et de s'exprimer à travers différentes formes d'art, via des ateliers de jardinage, de modelage, de lecture ou encore de dessin et de tissage, leur offrant ainsi un accès privilégié à ce patrimoine, tant national qu'international.

Ce dispositif permettra également de sensibiliser les jeunes publics aux valeurs incarnées par ces deux fondations que sont la découverte, le dialogue interculturel, la richesse du patrimoine marocain, mais également le respect des différences et de l'environnement dans le but de favoriser leur ouverture d'esprit.

Une équipe dynamique, menée par Julie Arnoux, directrice pédagogique, mettra en oeuvre les visites et ateliers du programme, avec l'appui de médiateurs et stagiaires issus de l'Académie Ali Zaoua des Métiers de la Culture.

L'équipe comprend également des Professionnels du jardin, de l'art, de l'artisanat et de la culture, ainsi que des étudiants de l'École Supérieure des Arts Visuels (ESAV) de Marrakech.

Parmi les premières écoles publiques et associations participant au programme en 2024 figurent le lycée Koutoubia, l'école primaire Aïcha Oum Almouminine, l'école primaire Abdallah Chefchawni et l'école primaire Errazi.

Il s'agit également des Étoiles de Jemaa el Fna, l'association Fiers et Forts, le Centre national Mohammed VI des Handicapés, l'association Abnaouna T21, le centre de formation Riad Zitoun et l'association Traits d'Union ainsi que les enfants du personnel d'ALSA, partenaire de la Fondation Ali Zaoua.