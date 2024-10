Algérie: Ligue 1 Mobilis - L'USMA pour rejoindre le leader, l'ASO pour redresser la barre

Alger — L'USM Alger, en appel à Mostaganem pour affronter l'ESM, aura une belle occasion de rejoindre son voisin le MC Alger, en tête du classement du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, alors que l'ASO Chlef, en mauvaise posture, n'aura pas droit à l'erreur à domicile face à l'USM Khenchela, à l'occasion de la mise à jour de la 4e journée, prévue mardi.

Tenue en échec vendredi dans un derby algérois qui n'a pas tenu ses promesses face au CR Belouizdad (0-0), l'USMA (4e, 8 pts) aura à coeur de revenir avec le gain du match, face à une équipe de Mostaganem qui ne jure que par la victoire.

L'ESM, nouveau promu qui ne compte qu'un seul succès décroché lors de la 2e journée à la maison face au voisin le MC Oran (2-1), abordera ce rendez-vous avec l'intention de renouer avec la victoire, et mettre fin à une mauvaise série de deux défaites: face à l'USMK (2-0) et l'ES Sétif (1-0) et un nul devant le CS Constantine (0-0).

Les Algérois, dont le secteur offensif est de plus en plus contesté, devront faire face à une formation de l'Espérance qui aspire à quitter la zone de turbulences, et se relancer dans la compétition.

Dans le bas du tableau, l'ASO Chlef recevra l'USM Khenchela (10e, 5 pts) pour un double objectif: décrocher son premier succès de la saison, et quitter la position de lanterne rouge qu'elle occupe avec le NC Magra avec 3 points chacun.

De son côté, l'USMK, battue vendredi pour la première fois depuis le début du nouvel exercice à domicile face au "Doyen" (0-1), se rendra à l'Ouest pour réagir et redresser la barre, sous la conduite de l'entraîneur tunisien Hatem Missaoui.

Les six premiers matchs de cette 4e journée se sont déroulés les 11 et 12 octobre, rappelle-t-on.