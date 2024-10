Algérie: Transport aérien des passagers - Plus de 8 millions transportés à travers les aéroports au premier semestre 2024

Alger — Un total de 8,1 millions de passagers ont été transportés à travers les 36 aéroports ouverts à la navigation aérienne publique, durant le premier semestre de l'année en cours, a annoncé, lundi à Alger, le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana.

Le ministre s'exprimait devant la Commission des Transports et des Télécommunications de l'Assemblée populaire nationale (APN), lors d'une séance présidée par Mohamed Anouar Bouchouit, président de ladite Commission, consacrée à la présentation des activités du secteur des transports pour l'année 2023 et le premier semestre de 2024, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar et de nombre de cadres du ministère des Transports et des entreprises sous tutelle.

M. Zahana a précisé que les aéroports ouverts à la navigation aérienne publique ont enregistré, en 2023, plus de 15,3 millions de passagers, dont 6,7 millions sur les vols domestiques, soit 43,8 % et 8,6 millions sur les vols internationaux, soit 56,2 %.

Pour le premier semestre de 2024, ces aéroports ont accueilli plus de 8,1 millions de passagers, dont 3,6 millions sur le réseau domestique et 4,5 millions sur le réseau international, soit une augmentation de 17,61 %, par rapport à la même période en 2023.

Selon le ministre, "l'aéroport d'Alger a lui seul traité plus de 65 % du total des passagers sur le réseau international, en 2023.

La compagnie Air Algérie a transporté environ 7 millions de passagers en 2023, soit une part de marché d'environ 46%, avec 72.109 vols, dont 2,3 millions de passagers sur le réseau domestique et 4,7 millions sur le réseau international.

Au premier semestre 2024, Air Algérie a également transporté quelque 3,6 millions de passagers à bord de 38.518 dessertes aériennes, dont 1,2 millions sur le réseau domestique et 2,4 millions sur le réseau international.

Par ailleurs, M. Zahana a indiqué que les entreprises publiques du secteur du transport aérien emploient environ 20.000 personnes.

Quant au transport maritime et à l'activité des ports, le ministre a fait savoir que les dix ports commerciaux, ont traité plus de 125 millions de tonnes de marchandises, et environ 1,5 millions conteneurs de 20 pieds, tout en enregistrant 767.000 passagers.

Ports : traitement de 63,42 millions de tonnes de marchandises au premier semestre de 2024

Durant le premier semestre de 2024, ces mêmes ports ont traité 63,42 millions de tonnes de marchandises, soit une hausse de 2,53% par rapport à la même période en 2023, avec environ 848.000 conteneurs de 20 pieds et près de 242.000 voyageurs enregistrés, selon le ministre.

Il a également relevé que l'Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV) a transporté 408.000 voyageurs en 2023 et près de 125.000 au premier semestre 2024.

Concernant le transport ferroviaire, la SNTF a transporté 35 millions de voyageurs et 5 millions de tonnes de marchandises en 2023. Au premier semestre de 2024, elle a transporté 16,7 millions de voyageurs et 2,9 millions tonnes de marchandises.

En ce qui concerne le transport guidé, la Société de l'exploitation du tramway (SETRAM) a transporté près de 100 millions de passagers sur l'ensemble des lignes en 2023, et 73,7 millions durant le 1er semestre de 2024.

De son côté, l'Entreprise du métro d'Alger (EMA) a, quant à elle, transporté 46 millions de passagers en 2023, et 23,3 millions durant le 1er semestre de 2024, selon le bilan présenté.

L'entreprise de transport par câbles (ETAC) a transporté près de 8,4 millions de passagers l'année dernière et 3,1 millions au premier semestre de 2024, selon les chiffres du ministre.

Par ailleurs, M. Zahana a présenté le bilan du transport routier des personnes et des marchandises, précisant que les gares routières ont accueilli 92 millions de voyageurs en 2023, et 47 millions au cours du 1er semestre de 2024.

Les établissements publics de transports urbain et suburbain (ETUSA) ont transporté 205 millions de passagers en 2023 et plus de 102 millions au premier semestre de 2024, a-t-il fait savoir, soulignant que "le secteur du transport routier des personnes et des marchandises est presque dominé par les opérateurs privés".

S'agissant du transport de marchandises, le groupe public "Logitrans" a transporté plus de 4,7 millions de tonnes de diverses marchandises en 2023, et 2,9 millions de tonnes au premier semestre de 2024.