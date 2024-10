Algérie: Ouverture des travaux du Forum syndical international de solidarité avec le peuple sahraoui

Les travaux du Forum syndical international de solidarité avec le peuple sahraoui ont débuté, dimanche, aux camps des réfugiés sahraouis à Aousserd, dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs sahraouis (UGTSARIO), et ce en présence du Président sahraoui, Brahim Ghali, et de plusieurs syndicats venus des différents continents.

Ce Forum verra la participation de délégations syndicales représentant plus de 45 syndicats de 21 pays, avec plus de 150 délégués, dont l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA), en sus de la participation de 250 délégués sahraouis, selon les organisateurs.

Une série de workshops et de conférences, traitant de l'expérience syndicale sahraouie, de la situation des travailleurs sahraouis sous l'occupation et à l'étranger, de la situation de la femme sahraouie et de son rôle avant-gardiste dans le processus de libération et d'édification, sont également prévus.