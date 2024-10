Algérie: Annaba - Signature d'un accord entre l'université Badji Mokhtar et Huawei du pays en vue de l'intégration des étudiants à l'Académie d'excellence des TIC

Annaba — Un accord a été signé lundi entre l'université Badji Mokhtar d'Annaba et Huawei Télécommunication Algérie à l'effet de faire intégrer les étudiants à l'Académie d'excellence des technologies de l'information et de la communication (TIC) de cette entreprise.

L'accord a été signé par le directeur de l'université Badji Mokhtar, Mohamed Manaâ, et le vice-président directeur général de Huawei Algérie, Alex Liu Changh Chang, en marge du lancement national officiel du Huawei Cloud Tour pour les startups, les développeurs et les étudiants algériens, en collaboration avec l'incubateur public de startups, Algeria Venture, et la commission nationale de coordination et de suivi de l'innovation et des incubateurs universitaires, relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS).

Dans son allocution lors de la cérémonie de signature, qui s'est déroulée à l'auditorium Aboubakr Belkaid de l'université, le recteur, Mohamed Manaâ, a souligné que la signature de cet accord constitue "un pas important vers le développement des compétences des étudiants et des professeurs dans les domaines du cloud computing, du big data et de l'intelligence artificielle, ce qui ouvre des perspectives prometteuses sur le marché du travail et permet à l'université d'assumer une position de leader dans le système numérique".

%

Il a ajouté que l'université Badji Mokhtar d'Annaba se réjouit d'une coopération fructueuse et durable avec Huawei Algérie, et aspire à obtenir un impact positif à même de renforcer le rôle de l'université dans l'innovation numérique, de lui permettre de s'ouvrir davantage sur le monde et de suivre le rythme des développements mondiaux dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Pour sa part, le président de la commission nationale de coordination et de suivi de l'innovation et des incubateurs universitaires, Ahmed Mir, a souligné, dans son intervention, que cet accord vise à fournir des programmes d'enseignement et de formation avancés aux étudiants dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, à les accompagner et à leur permettre d'acquérir des expériences scientifiques et pratiques en coopération avec Huawei, outre la contribution à l'équipement des universités et des centres universitaires en technologies modernes et le soutien aux projets d'innovation et de recherche scientifique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.

Le vice-président directeur général de Huawei Télécommunication Algérie a indiqué, de son côté, que l'entreprise, qui est en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique depuis 2018, a développé des programmes de formation pour les étudiants afin de leur permettre de bénéficier des dernières technologies dans le domaine des télécommunications.

Il a ajouté que Huawei Algérie a choisi l'université Badji Mokhtar pour le lancement national officiel du Huawei Cloud Tour pour les startups, les développeurs et les étudiants algériens, afin de permettre aux étudiants de bénéficier d'une technologie qui puisse les aider à faire face aux futurs défis liés au marché du travail.

En marge de l'événement, au cours duquel l'accent a été mis sur la recherche et le développement en matière de cloud computing, les experts de Huawei ont procédé à des démonstrations et présenté des outils innovants considérés comme essentiels pour l'avenir des TIC en Algérie.

L'université de Constantine 2 constituera, après l'université d'Annaba, la seconde étape du Huawei Cloud Tour.