Algérie: Tizi-Ouzou - Le 18e Festival culturel national du film amazigh du 26 au 30 octobre

Tizi-Ouzou — La 18e édition du Festival culturel national annuel du film amazigh (FCNAFA) se tiendra du 26 au 30 octobre courant à Tizi-Ouzou, a annoncé lundi, le commissariat du festival dans un communiqué.

Placé sous le patronage de la ministre de la Culture et des arts et sous l'égide du wali de Tizi-Ouzou, ce rendez-vous culturel, qui avait connu une rupture de plus de quatre ans en raison de la pandémie de la Covid-19, la 17e édition ayant eu lieu début 2019, revient cette année pour mettre à l'honneur des productions cinématographiques produites dans les différentes variantes de tamazight.

En prévision de ce festival très attendu par les cinéphiles, les organisateurs ont informé de l'ouverture des inscriptions aux ateliers de formation au profit des cinéastes, comédiens, amateurs et étudiants qui auront lieu durant le festival, à la maison de la culture Mouloud Mammeri.

Les intéressés peuvent s'inscrire pour les master class "Produire un film" encadré par le producteur Nasser Yahmi, "assistant réalisateur" encadré par Nadir Hadef (réalisateur), ou aux ateliers "écriture de scénario et réalisation" encadré par Yazid Arab (réalisateur), ou bien "initiation aux techniques de cinéma au profit des jeunes" encadré par Hakim Abdelfatah (Directeur production réalisateur).

Les fiches d'inscription sont disponibles à la maison de la culture Mouloud Mammeri, a-t-on indiqué.

Pour rappel, le dépôt des films en prévision de la participation à la 18e édition du FCNAFA, a été ouvert en janvier 2023 et le festival devait se tenir l'été de la même année avant d'être reporté.

Les différentes productions cinématographiques (long et court métrage, films d'animation et documentaires) dans toutes les variantes amazighes (kabyle, chaoui, chenoui, mozabite et targui...) sont concernées par la compétition pour l'obtention de l'Olivier d'or, la plus haute distinction de ce festival.

Sont concernés par la compétition les films produits en tamazight (version originale) et le réalisateur doit être de nationalité algérienne.

En outre, la production du film ne doit pas dépasser quatre ans à la date du festival et ne doit pas avoir déjà concouru dans une précédente édition du FCNAFA, selon le règlement intérieur du festival.