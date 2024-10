Cote d'Ivoire: Campagne nationale d'éducation aux valeurs civiques et morales 2024-2025 - 53 Coordonnateurs et Superviseurs Excell'Ados mis en mission

Cinquante-trois coordonnateurs et superviseurs Excell'Ados, venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, ont reçu leurs diplômes de fin de formation dans le cadre de la Campagne Nationale d'Éducation aux Valeurs Civiques et Morales pour l'année scolaire 2024-2025. La remise des parchemins a eu lieu le samedi 19 octobre 2024, lors du lancement officiel de la campagne, organisée par la Confédération Excell'Ado et l'Ong américaine Gedus Networks à Abidjan-Cocody.

Ghislain Ezéchiel Yapi, professeur de psychologie de l'éducation et auteur de la théorie des "Ados", a expliqué que le concept Excell'Ado, signifie "excellent adolescent" et est axé sur la promotion de l'excellence et des valeurs morales chez les jeunes.

Selon lui, les 53 coordonnateurs et superviseurs formés auront pour mission de devenir des ambassadeurs à travers tout le pays. Leur rôle sera de relayer les informations reçues durant la formation et de collaborer avec les coordinateurs de la vie scolaire dans toutes les directions régionales de l'éducation nationale. Ils seront également chargés de sensibiliser les parents et d'organiser, en collaboration avec les chefs d'établissement, des conférences de l'espoir ainsi que des conférences "Parents-Enfants".

A l'en croire, la campagne poursuit trois objectifs principaux à savoir ; consolider les familles ; inculquer des valeurs morales et civiques et promouvoir l'excellence. Il a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la vision plus large de l'État, portée par le Président Alassane Ouattara, qui vise à promouvoir une éducation de qualité en Côte d'Ivoire.

Concernant les défis, l'auteur de la théorie des "Excell'Ados" a noté que certaines régions de la Côte d'Ivoire connaissent un taux élevé de grossesses précoces en milieu scolaire, s'appuyant sur les statiques du Conseil National des Droits de l'Homme. Il a salué l'implication du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant dans cette lutte, tout en avertissant que, sans action concertée, les mêmes résultats risquent de se reproduire cette année. Il a également souligné que la consommation de stupéfiants et d'alcool est souvent liée à la sexualité précoce.

Pour l'année 2024-2025, Ghislain Ezéchiel Yapi a annoncé que le concept Excell'Ado ambitionne de toucher plus de 100.000 personnes à travers la campagne, précisant qu'il serait nécessaire d'imprimer au moins 100.000 cahiers d'activités pour atteindre cet objectif, réparti sur 17 directions régionales de l'éducation. Selon lui, toucher l'école ivoirienne, c'est toucher les familles.

Il a également rappelé que l'année précédente, cette campagne avait permis de sensibiliser 27140 élèves dans 10 lycées et 7 groupes scolaires répartis dans 6 directions régionales.

Notons que la Confédération Excell'Ado est une organisation regroupant plusieurs fédérations et associations, parmi lesquelles l'Ong américaine Gedus Networks et la Fédération des Associations des Femmes de Cocody. Fondée en 2022, cette confédération se consacre à la promotion des valeurs à travers la Théorie des Ados, un document basé sur la psychologie de l'éducation, conçu pour outiller les parents afin de les aider à mieux accompagner leurs enfants.