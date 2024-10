Madagascar: Tournoi inter-agence - L'agence Vonjy rafle quatre titres

Le tournoi inter-agence organisé par la Société Malagasy Mutualiste d'Epargne et de Crédit (SMMEC) a tenu toutes ses promesses ce week-end au stade annexe Barea Mahamasina. L'agence Vonjy a particulièrement brillé en remportant quatre titres.

Ce week-end, le stade annexe Barea Mahamasina a vibré au rythme du sport lors du tournoi inter-agence organisé par la Société Malagasy Mutualiste d'Epargne et de Crédit (SMMEC). Cet événement annuel a rassemblé onze agences, qui ont rivalisé dans six disciplines : football, basketball, volleyball, pétanque, tennis de table et course de vitesse. Le directeur général de la SMMEC, Gérard Andriamanga Rakotoarivelo, a souligné l'importance de cet événement. « L'objectif du tournoi est de rassembler et d'unir dans un esprit de solidarité tous les travailleurs de la société autour du sport. Pratiquer une activité physique en dehors du travail quotidien est essentiel pour le bien-être et la santé », a-t-il déclaré.

Parmi les moments forts du tournoi, l'agence Vonjy s'est illustrée en remportant quatre titres, notamment en pétanque et lors des courses de vitesse, où Steeve et Joelicka ont été couronnés champions respectivement chez les hommes et les femmes. Dans le basketball, l'agence a également fait forte impression en battant VKN avec un score de 49 à 35. En football, l'agence Farimbontsoa a décroché la victoire contre Fanavotana avec un score serré de 1 à 0.

En volleyball, Mahasoa a triomphé face à Farimbontsoa en finale avec un score de 2 sets à 1. La discipline du tennis de table a vu Lova d'Anôsy s'imposer contre Ravo d'Union, avec un score final de 3 sets à 2. En plus des compétitions sportives, le tournoi a été animé par diverses activités, dont des sessions de zumba, créant une ambiance festive et conviviale tout au long des deux jours. Cet événement a non seulement permis de promouvoir l'esprit d'équipe et la camaraderie entre les employés, mais a également mis en avant l'importance du sport dans le cadre professionnel.