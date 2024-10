Madagascar: Karaté/Sommets nationaux - Toliara sera en effervescence

La Cité du Soleil accueillera les Championnats de Madagascar de karaté-do pendant les vacances de la Toussaint. Des centaines de combattants sont attendus.

Le prochain rendez-vous des karatékas se déroulera dans la ligue Atsimo-Andrefana du 30 octobre au 3 novembre, pour les championnats de Madagascar des catégories cadet, junior et senior en kumité et kata. La Fédération Malgache de Karaté (FMK), dirigée par le président Emile Ratefinanahary, veut faire de cet événement un moment inédit dans la Cité du Soleil, avec pour objectif principal de promouvoir et de développer le karaté à travers tout Madagascar en partageant ses valeurs.

« Cet événement est non seulement un point culminant de notre calendrier sportif, mais aussi une véritable célébration de notre art martial. Nous allons promouvoir cette discipline dans le respect des valeurs de cet art et avec un haut niveau de professionnalisme. Ce championnat est l'occasion de démontrer que notre engagement envers le karaté-do est total, tant dans l'apprentissage des techniques que dans la transmission des principes de respect, de discipline et d'intégrité », a-t-il déclaré.

Engouement

Les combattants issus de 18 ligues régionales, ainsi que les clubs de Cosfa, de Cospn et des pénitentiaires, sont attendus pendant ces cinq jours au Gymnase Tsenengea à Toliara. Cet événement promet d'être un grand rassemblement, car les inscriptions sont ouvertes à tous les clubs affiliés à la ligue. La liste définitive des participants sera connue ce jeudi. En effet, la compétition sera précédée de stages techniques pour les arbitres et coaches, de l'examen de passage de grade et de qualification des juges-arbitres, et d'une formation pour les administrateurs de compétitions.

« Nous aurons l'honneur d'organiser cet événement tant attendu. En tant qu'hôte, il est de mon devoir de veiller à ce que cet événement se déroule dans des conditions optimales. Nous avons pris soin de préparer minutieusement chaque détail, qu'il s'agisse de l'organisation logistique ou technique, pour vous permettre, chers athlètes, de vous exprimer pleinement sur les tatamis. Soyez assurés que cette compétition se déroulera dans un cadre de transparence totale, sans aucune forme de favoritisme ou de tricherie. Le fair-play et l'intégrité seront les maîtres-mots tout au long de ce championnat. Je suis persuadé que ce championnat national sera une réussite, non seulement en termes de compétition, mais aussi en tant que moment de partage et de respect entre tous les participants », a ajouté Claude Francisco Rakotonirina, vice-président de la FKM dans la Zone Sud.