Madagascar: Andravoahangy - Neuf détrousseurs arrêtés par la police

Dimanche dernier, la police a procédé à l'arrestation de neuf individus impliqués dans des actes de vol et de banditisme au marché d'Andravoahangy. Ces malfaiteurs semaient la terreur parmi les clients et commerçants du marché, en particulier en ciblant les passants presque quotidiennement.

Les forces de l'ordre du 3e arrondissement ont mené une opération de traque minutieuse, déployant des agents en civil sur le terrain pour infiltrer et surveiller les suspects. Après plusieurs jours d'investigation, les policiers ont réussi à localiser les membres de ce gang. Bien que les bandits aient tenté de résister, ils ont été arrêtés un à un, grâce au professionnalisme et à l'efficacité des forces de sécurité, armées et préparées pour cette mission délicate.

Ces voleurs agissaient de manière organisée, se spécialisant dans le détroussement des passants, le vol à la tire et le pickpocket. La majorité des victimes étaient des femmes, souvent ciblées pour leurs téléphones, qui constituent l'objet de vol le plus prisé. Le mode opératoire des criminels consistait à suivre leurs victimes jusqu'au marché, puis à les menacer avec des objets tranchants pour les forcer à céder leurs biens. Il est également probable que ce groupe soit impliqué dans d'autres actes de banditisme dans les quartiers environnants, tels qu'Anjanahary, Manjakaray, et Ankorondrano.

Les neuf suspects sont actuellement en garde à vue et font l'objet d'une enquête approfondie. Ils seront prochainement traduits en justice pour répondre de leurs actes.

Cette arrestation représente un soulagement pour les commerçants et clients du marché d'Andravoahangy, qui souffraient depuis longtemps de l'insécurité croissante. La police a réaffirmé son engagement à poursuivre ses opérations pour éradiquer ces formes de banditisme et permettre à la population de circuler et de travailler en toute sérénité.