Ethiopie: Renovated Africa Hall - Un investissement important pour la croissance du tourisme au pays : Chef de la CEA

Addis Ababa — La rénovation de l'Africa Hall est un investissement important qui positionne l'Éthiopie pour une plus grande croissance du tourisme compte tenu de son héritage panafricain et de sa riche histoire, a fait remarquer le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (UNECA), M. Claver Gatete, lors de la cérémonie de ré-inauguration de l'Africa Hall rénové.

Le Premier ministre Abiy Ahmed et le Secrétaire général de l'ONU António Guterres ont inauguré aujourd'hui l'African Hall, repère de la libération et symbole de l'unité panafricaine, en présence de Moussa Faki Mahmat, président de la Commission de l'Union africaine, du ministre des Affaires étrangères de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Salem Ould Merzoug, du corps diplomatique et d'invités de marque.

Au cours de la cérémonie d'inauguration, le chef de l'UNECA a exprimé sa gratitude au gouvernement éthiopien pour le don de l'Africa Hall en 1961, qui est devenu le point de départ d'une renaissance africaine.

L'Africa Hall est emblématique des luttes et des triomphes passés de l'Afrique lorsque la Charte de l'OUA a été signée ici même en 1963 - un signal pour un nouveau départ, a-t-il déclaré, ajoutant que "Aujourd'hui, plus que jamais, il est économiquement judicieux d'investir dans des secteurs tels que le tourisme qui exploitent notre histoire, notre culture et notre patrimoine, afin de mobiliser des ressources pour le développement national et continental".

%

Il a mentionné certains sites emblématiques du monde, tels que la Grande Muraille de Chine, la Statue de la Liberté en Amérique, la Tour Eiffel en France et le Taj Mahal en Inde, qui fournissent des exemples concrets de la manière dont l'histoire et la culture peuvent attirer des millions de visiteurs chaque année et contribuer à une prospérité partagée.

L'Afrique aussi, avec plus de 130 sites du patrimoine mondial, possède une riche histoire qui attend d'être partagée avec le monde, a-t-il souligné.

Pour lui, compte tenu de l'héritage panafricain et de la richesse de l'histoire de l'Éthiopie, la rénovation de l'Africa Hall est un investissement important qui positionne le pays sur la voie d'une plus grande croissance du tourisme, tout en célébrant l'histoire et l'avenir collectifs de l'Afrique.

M. Gatete a également souligné qu'il était temps qu'un plus grand nombre d'Africains et de visiteurs du monde entier découvrent les histoires de l'Afrique ici, à l'Africa Hall.

En outre, grâce à des initiatives telles que la zone de libre-échange continentale africaine et les politiques d'assouplissement des visas, "nous pouvons honorer la vision de nos pères fondateurs d'une Afrique intégrée en améliorant les voyages intra-africains et en créant un marché touristique dynamique", a-t-il déclaré.

Des efforts ont été faits pour préserver méticuleusement les matériaux de la construction originale de 1961, mêlant le passé au présent pour créer un espace rajeuni qui reflète le fier héritage de l'Afrique.

Le hall est aujourd'hui une installation modernisée, dotée d'équipements de pointe, d'un centre d'accueil des visiteurs, d'un espace d'exposition permanent et d'une salle de conférence pouvant accueillir des réunions de haut niveau, tout en conservant sa signification architecturale et historique.

L'une des caractéristiques les plus remarquables est la conception ouverte de la chambre, un hommage intentionnel à l'empereur Haïlé Sélassié, qui estimait que les discussions critiques ne devaient pas se tenir derrière des portes closes.

Il y a soixante ans, des dirigeants visionnaires se sont réunis dans cette même salle pour jeter les bases de l'unité africaine en signant la charte de l'Organisation de l'unité africaine, a-t-il déclaré, soulignant que "lorsque la prochaine génération se réunira ici dans les décennies à venir, il n'est que juste qu'elle soit inspirée par les efforts que nous déployons aujourd'hui pour faire avancer la cause de la transformation de l'Afrique".