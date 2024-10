Ethiopie: Une délégation éthiopienne de haut niveau s'entretient avec les dirigeants du FMI à Washington DC

Addis Ababa — Une délégation éthiopienne de haut niveau, conduite par le ministre des finances Ahmed Shide et le gouverneur de la banque nationale Mamo Mihretu, a rencontré Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, et les hauts responsables du département Afrique du FMI pour discuter des réformes économiques en cours et de la coopération future.

La délégation éthiopienne comprenait également Teklewold Atnafu, conseiller principal du Premier ministre, Eyob Tekalign, ministre d'État aux finances, et d'autres fonctionnaires, selon l'ambassade d'Éthiopie à Washington D.C.

Au cours des discussions, le ministre des finances Ahmed Shide a exprimé la profonde gratitude de l'Éthiopie pour le soutien continu du FMI, qui a joué un rôle déterminant dans l'avancement du programme de réforme du pays.

Le ministre a souligné le leadership politique de haut niveau du premier ministre Abiy Ahmed, qui a été le fer de lance de la réforme macroéconomique en faveur des pauvres.

Selon lui, la réforme garantit une approche pangouvernementale de la réforme, ainsi qu'une forte sensibilisation et l'engagement des parties prenantes afin de jeter les bases d'une mise en oeuvre réussie de la réforme globale visant à renforcer et à moderniser l'économie et à promouvoir une croissance inclusive.

Pour sa part, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a félicité le Premier ministre pour son programme de réformes et les résultats obtenus à ce jour, notamment la forte croissance et les progrès accomplis dans la correction des déséquilibres macroéconomiques et l'ouverture de l'économie.

La directrice générale a souligné que les réformes audacieuses de l'Éthiopie serviront de modèle à d'autres pays et économies.

Elle a également réaffirmé l'engagement continu du FMI à soutenir les efforts de transformation en cours de l'Éthiopie, notamment en ce qui concerne le coût des ajustements, en soulignant que l'institution reconnaît les progrès tangibles accomplis par le gouvernement éthiopien.

La réunion s'est achevée sur l'engagement des deux parties à renforcer leur collaboration dans les domaines essentiels au développement et à la croissance à long terme de l'Éthiopie.