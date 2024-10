Ethiopie: Le Premier ministre Abiy réaffirme que le pays est fermement convaincue de la nécessité de réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a réitéré la ferme conviction de l'Éthiopie quant à la nécessité de réformer le Conseil de sécurité des Nations unies et a souligné l'importance cruciale pour les Africains d'obtenir un siège permanent, conformément à la position africaine commune.

Le Premier ministre Abiy a fait ces remarques lors de l'inauguration, en compagnie du Secrétaire général des Nations Unies António Guterres, de la salle rénovée de l'Africa Hall, repère de la libération et symbole de l'unité panafricaine.

Moussa Faki Mahmat, président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des affaires étrangères de la République islamique de Mauritanie, le corps diplomatique et des invités de marque étaient également présents.

Le Premier ministre a déclaré que la restauration et la modernisation de ce bâtiment emblématique ont été conçues pour répondre à des normes fonctionnelles et durables tout en préservant son patrimoine artistique qui honore notre histoire panafricaine et notre engagement pour l'avenir.

Pour le Premier ministre Abiy, l'Africa Hall est plus qu'un simple espace physique, car il symbolise la voix de l'Afrique et nous rappelle qu'elle doit être forte et inébranlable sur la scène internationale, en défendant des intérêts collectifs face à un monde qui évolue rapidement.

%

"C'est ici que les graines d'une vision continentale ont été plantées, inspirant notre quête permanente d'indépendance et d'autosuffisance.

La paix et la sécurité sont fondamentales pour le développement et la prospérité de l'Afrique, a déclaré M. Abiy, qui a ajouté que "si notre continent a accompli des progrès significatifs en matière de paix, des conflits permanents continuent de menacer notre stabilité".

À cet égard, il a souligné la nécessité de tirer les leçons du riche héritage africain en matière de dialogue et de parvenir à un consensus.

"Nous devons placer les idées et les initiatives locales au premier plan pour le bien-être de notre peuple. Il est essentiel que la solution africaine continue de faire autorité pour relever les défis africains en s'inspirant de la sagesse de nos ancêtres".

Il a réitéré la ferme conviction de l'Éthiopie quant à la nécessité de réformer le Conseil de sécurité des Nations unies, soulignant l'importance cruciale pour les Africains d'obtenir un siège permanent conformément à la position africaine commune.

Construit à l'origine et offert par le gouvernement éthiopien, l'Africa Hall est un symbole d'unité, d'espoir et de résilience, a déclaré le premier ministre.

L'ouverture publique de l'Africa Hall contribue à la transformation de zones autrefois restreintes en centres dynamiques d'exploration, d'apprentissage et de revitalisation, a-t-il ajouté.