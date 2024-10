Afrique: Le chef de l'ONU, M. Guterres, décrit l'Afrique comme un continent d'espoir

Addis Ababa — Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a souligné que l'Afrique est un continent d'espoir malgré les défis contemporains auxquels le continent est confronté.

Le Premier ministre Abiy Ahmed et le Secrétaire général Guterres ont inauguré aujourd'hui l'African Hall, haut lieu de la libération et symbole de l'unité panafricaine.

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, António Guterres a déclaré que l'Afrique est un continent d'espoir, mais qu'elle est confrontée à des défis profondément ancrés dans l'histoire et exacerbés par le changement climatique, les conflits et la pauvreté persistante. Mettant l'accent sur l'emblématique African Hall nouvellement inauguré, le Secrétaire général a déclaré que le Hall est l'endroit où l'Afrique s'est réunie pour donner vie à l'Organisation de l'unité africaine (OUA), devenue aujourd'hui l'Union africaine (UA), et que les temps étaient très différents.

"En 961, lorsque cet ensemble a été inauguré par l'empereur Hailé Sélassié, seules 26 nations africaines avaient accédé à l'indépendance, dont la plupart quelques mois auparavant. Aujourd'hui, l'Afrique est un continent transformé. Et pour moi, ce bâtiment rénové symbolise l'espoir et l'unité renouvelés de l'Afrique", a-t-il révélé. M. Guterres a ajouté que le Panthéon était un pont entre le passé et l'avenir de l'Afrique, honorant les luttes et les réalisations communes tout en embrassant des aspirations communes.

Pour lui, l'African Hall est un symbole des aspirations collectives du continent, un témoignage de sa résilience et une lueur d'espoir pour des générations entières depuis plus de 60 ans. Notant qu'il s'agit également d'une installation ultramoderne du XXIe siècle qui préserve la grandeur et l'histoire de ce grand continent, il a indiqué qu'il s'agissait d'une invitation pour tous à coopérer à la poursuite d'un avenir meilleur pour l'Afrique et pour le monde.

Toutefois, l'Afrique doit également reconnaître les défis à relever, a-t-il souligné.

"L'Afrique est un continent d'espoir. Mais elle est confrontée à des défis profondément ancrés dans l'histoire et exacerbés par le changement climatique, les conflits et la pauvreté persistante", a déclaré le Secrétaire général. Les femmes africaines portent souvent le fardeau de ces difficultés, a-t-il indiqué. Le chef de l'ONU a donc souligné que la résolution de ces problèmes nécessitait une action résolue et une solidarité renouvelée.

"Nos institutions mondiales ont été construites à une époque où la majeure partie de l'Afrique était sous domination coloniale. Mais contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, avec les innovations du XXIe siècle, nombre de ces institutions mondiales sont restées figées à cette époque et incapables de répondre aux aspirations et aux droits des peuples africains. L'Afrique n'a toujours pas de siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU). Espérons que cela sera bientôt corrigé".

De même, il a indiqué que les institutions financières internationales sont souvent incapables d'apporter aux pays africains la réponse dont ils ont besoin lorsqu'il s'agit de les protéger d'un étranglement profond ou d'une catastrophe climatique qu'ils n'ont pas provoquée. "Nous ne pourrons aller de l'avant que si nous renouvelons et actualisons les institutions mondiales en les rendant plus efficaces, plus justes et plus inclusives", a-t-il révélé.

S'exprimant sur le pacte numérique mondial et la déclaration sur les générations futures adoptée par les dirigeants mondiaux, il a rappelé que le pacte reconnaît la nécessité de réformer le Conseil de sécurité pour le rendre représentatif, transparent, efficace, démocratique et responsable.

Il appelle également à des réformes révolutionnaires de l'architecture financière internationale, y compris l'augmentation massive des financements pour le développement et le climat. Il a ensuite précisé que le pacte numérique mondial comprend le premier accord véritablement universel sur la gouvernance de l'intelligence artificielle, donnant à chaque pays un siège à la table, tout en soutenant les partenariats pour réduire la fracture numérique et construire une capacité élevée dans les pays en développement, en particulier en Afrique.

Nous devons maintenant avancer ensemble dans la mise en œuvre de ces accords historiques sans délai, et nous devons inclure les jeunes à chaque étape du processus, chers amis.