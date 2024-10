Ile Maurice: Le suspect libéré sous caution

Sabeer Choychoo, âgé de 32 ans et habitant Lower Vale, a comparu devant la cour de district de Pamplemousses, hier. Il a retrouvé la liberté conditionnelle contre une caution de Rs 5 000. Ce développement intervient alors que la police a enlevé l'objection qu'elle avait contre le suspect. Sabeer Choychoo a complété son statement à la Criminal Investigation Division (CID) de Pamplemousses avant sa comparution en cour. Pour rappel Sabeer Choychoo a passé six jours en cellule. Il avait été arrêté le mardi 15 octobre pour «damaging property» et «bearing offensive weapon». Il est accusé d'avoir enlevé les oriflammes de l'Alliance Lepep sur le rond-point de The Vale.

Le lundi 14 octobre, vers 10 heures, en visionnant les images des caméras Safe City dans la salle de contrôle du poste de police de Plaine-des-Papayes, un individu a été aperçu en train d'endommager, vers 23 h 40 le 12 octobre, des oriflammes de couleur orange de l'Alliance Lepep sur le rond-point de The Vale à l'aide d'un instrument tranchant. La personne a rapidement quitté les lieux.

À la suite d'informations recueillies, la CID Northern a arrêté Sabeer Choychoo. Soumis à un interrogatoire, il a reconnu avoir endommagé et coupé les oriflammes avec un sabre. Il a déclaré que les oriflammes lui obstruaient la vue alors qu'il circulait dans sa voiture. Sabeer Choychoo est représenté par Mes Anas Sakhawoth et Arshad Gassita. Les proches du jeune homme relatent qu'ils ne peuvent pas expliquer son geste et confient qu'il est un homme tranquille, qui n'a aucune affiliation politique et qu'il n'est pas en parfaite santé.