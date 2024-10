Togo: Komou Marie-Lucie couronnée 'Reine des Sciences et Technologies' 2024 !

Ça y est ! On connait depuis Samedi dernier dans la prestigieuse salle de l'Hôtel 2 Février de Lomé, la nouvelle "Reine des Sciences et Technologies", évènement organisé chaque année au Togo par la Fondation ASAAL de Mme Abira Bonfoh. Il s'agit de Mlle Komou Marie-Lucie, lauréate de cette édition, avec une moyenne impressionnante de 17,19.

La jeune lauréate a empoché un chèque de cinq (5) millions de francs CFA, qui vient récompenser ses performances académiques. Quant à sa première dauphine, Mlle Akoti Ifèda Marie-Sophie, créditée d'une moyenne de 16,65, elle s'est vue remettre une enveloppe de trois (3) millions de francs CFA. La seconde dauphine, Mlle Kouma Godwin Carole, avec une moyenne de 16,58, est repartie avec deux millions de francs CFA.

Pour cette 3ème édition, il est à noter que 103 candidatures ont été enregistrées. Et suivant les critères éligibilité fixés par le comité d'organisation, seulement 97 candidates avaient été retenues. Au terme des phases éliminatoires rigoureuses, il a été retenu 15 candidates, à savoir 3 par région, pour la grande finale.

Ainsi, dans le déroulé du chronogramme établi, elles ont été soumises à des épreuves écrites, portant sur des matières telles que les Mathématiques, la Physique-Chimie et Technologie (PCT), les Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), ainsi que des épreuves orales en Français et en Anglais, le 17 octobre. Des épreuves qui ont permis au jury, composé de sommités dans le domaine de l'éducation et des sciences, de constater le niveau exceptionnel des candidates, qui, ont démontré que l'excellence féminine dans les filières scientifiques est bien effective et mérite d'être encouragée.

L'organisation, joignant l'utile à l'agréable a offert aux candidates (les finalistes), un programme riche en couleurs avec diverses activités. Ainsi, il a été question d'une visite des institutions telles que le Port Autonome de Lomé, l'Assemblée nationale et la Plateforme Industrielle d'Adétikopé (PIA), et d'une excursion à l'Ecovillage de Davié. Cette excursion qui a eu le mérite de faire voir aux jeunes filles le large éventail d'opportunités qu'offre le domaine de la technologie et de l'environnement.

La jeune génération a ses modèles inspirants

Elles ont plusieurs noms dont certaines ont pris part à cette cérémonie. Entre autres, il y a Jessica Ayélé Kouevi, première et plus jeune femme pilote togolaise, et de Simone Adjoto Kéké, première femme capitaine de la marine marchande togolaise, deux figures emblématiques qui ont marqué de leur présence cette activité.

Elles ont dans leurs mots, encouragé leurs jeunes soeurs et filles présentes à s'armer de confiance en elles-mêmes et à poursuivre leurs rêves sans fléchir devant les obstacles et sans se laisser détourner par quoi que ce soit. En guise de message d'espoir et de persévérance, a adressé Jessica Ayélé Kouevi aux finalistes, « croyez en vos capacités et osez viser les étoiles, car tout est possible avec de la détermination et du travail acharné ».

Un engagement constant de la Fondation ASAAL

Au travers de cette compétition "Reine des Sciences et Technologies", dédiée à la promotion des jeunes filles dans les disciplines scientifiques et technologiques, la Fondation ASAAL, confirme son engagement en faveur de l'autonomisation des jeunes filles togolaises et de la lutte contre la précarité. Dans ses mots, la présidente de cette fondation, Mme Abira Bonfoh, a salué le soutien constant du Chef de l'État togolais pour la promotion des femmes et des filles au Togo. Aussi, a-t-elle exprimé sa gratitude aux partenaires de l'évènement qui y ont apporté leur pierre pour l'effectivité de son succès. « Ce concours n'est pas seulement une compétition, c'est une célébration de l'intelligence, de la persévérance et de l'avenir prometteur de la jeunesse féminine togolaise », a-t-elle dit.

Pour rappel, la Fondation ASAAL dans sa vision et dans ses missions se donne pour prérogative d'oeuvrer à la promotion des droits des femmes et des enfants à travers le pays ; de même, encourage-t-elle l'accès à une éducation de qualité pour tous. Et enfin, dans son effort de contribution au développement d'une société plus équitable et inclusive, elle entend donner des opportunités concrètes à tous ceux qui en ont effectivement besoin.

Notez que d'éminentes personnalités éminentes venues des quatre coins du monde, ont pris part à la cérémonie apothéose de cette 3ème édition du Concours "Reine des Sciences et Technologies".