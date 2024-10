Algérie: Les relations excellentes entre la Slovénie et le pays mises en avant

Alger — L'ambassadrice de la République de Slovénie en Algérie, Mme Urska Kramburger Mendak, a affirmé, lundi à Alger, que l'ouverture mutuelle d'ambassades entre son pays et l'Algérie était à même de promouvoir les relations bilatérales "excellentes" entre les deux pays.

Dans une déclaration à l'issue de la remise de ses lettres de créance au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, elle s'est dite fière

d'être la première ambassadrice de la Slovénie en Algérie, affirmant accomplir sa mission "avec fierté et dévouement".

Mme Urska Kramburger Mendak a également félicité le président de la République à l'occasion de sa réélection pour un second mandat.

La diplomate slovène a affirmé que les relations entre son pays et l'Algérie sont "excellentes", relevant "le renforcement de la coopération bilatérale et des échanges commerciaux entre les deux pays qui collaborent avec succès au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membres non permanents".

"L'Algérie est un partenaire important pour la Slovénie, et avec l'ouverture mutuelle des ambassades dans les capitales des deux pays, les relations ont atteint un nouveau niveau", a-t-elle ajouté.

Et de souligner que "la coopération soutenue dans le secteur de l'énergie est une première étape vers un grand partenariat pour appuyer la croissance économique", exprimant à ce titre l'aspiration de son pays à "approfondir la coopération dans les domaines culturel, académique et sportif".

A cette occasion, l'ambassadrice slovène a transmis une invitation de la présidente de son pays au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour effectuer une visite officielle en Slovénie.

Mme Urska Kramberger Mendek a affirmé, dans ce sens, "la convergence des positions de la Slovénie et de l'Algérie sur nombre de questions internationales, telles que le Moyen-Orient, et la nécessité de traiter la situation humanitaire tragique et catastrophique à Ghaza et de protéger les civils".