Algérie: Arkab reçoit une délégation du groupe allemand H&R Gruppe

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, lundi, une délégation du groupe allemand "H&R Gruppe", conduite par son directeur exécutif, Niels H. Hansen, avec lequel il a examiné les opportunités d'investissement en Algérie, notamment dans le domaine de l'industrie de transformation des hydrocarbures, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, en présence du directeur général de Sonatrach, Rachid Hachichi, a porté sur l'état de la coopération entre Sonatrach et le groupe allemand dans le domaine des hydrocarbures, notamment dans le secteur des industries et des technologies innovantes pétrochimiques et de raffinage, particulièrement après la signature d'un mémorandum d'entente entre les deux parties, en vue de la réalisation d'une étude de faisabilité d'un projet industriel en Algérie, lit-on dans le communiqué.

A cette occasion, le ministre a affirmé que "l'Algérie emprunte une politique énergétique diversifiée, dont le développement de l'industrie pétrochimiques et ses différentes activités et qui est considérée comme un de ses piliers en vue de mieux valoriser nos ressources en hydrocarbures, réaliser une haute valeur ajoutée, assurer la disponibilité des produits pétroliers au niveau du marché national et celle des matières premières pétrochimiques indispensables à l'industrie algérienne".

M.Arkab a en outre mis en avant l'importance de la coopération entre l'Algérie et l'Allemagne et qui repose sur des bases économiques solides, dans le cadre d'un partenariat basé sur les intérêts économiques mutuels, selon le communiqué.

"Les deux parties sont convenues de former un groupe de travail commun qui se chargera de la mise en place d'une feuille de route et de la détermination des domaines d'intérêt commun, notamment dans le domaine de l'industrie de transformation des hydrocarbures", a conclu la même source.