Tunisie: Les cas Daou et Cardoso !

Hammadi Daou et Miguel Cardoso sont deux entraîneurs qui ont un point commun en ce moment : ils sont contestés et fustigés pour les mauvais résultats de l'ESS et de l'EST. Le premier n'a pu résister et a dû s'en aller, l'autre est victime d'une vague violente de critiques de la part des supporters et bien sûr de certaines radios et «chroniqueurs».

Les deux deviennent aux yeux d'une frange de supporters «virtuels», connectés 24 heures sur leurs écrans, et qui, en grande partie, ne sont jamais allés à un stade ou joué au football, Daou et Cardoso sont deux entraîneurs nuls et ratés. Quelques mois plus tôt, Daou et Cardoso étaient présentés comme les deux meilleurs entraîneurs du championnat. Daou a gagné la Coupe avec le ST, Cardoso a atteint la finale de la Ligue des champions et a gagné le titre de champion.

En quelques mois, l'émotion et la légèreté de ces supporters subjectifs et profanes, pour plein d'entre eux, décident de la compétence de ces deux messieurs. Le comble de l'absurdité pour ce championnat où n'importe qui juge le travail et la compétence d'un entraîneur et se met à la place des dirigeants pour décider de limoger un entraîneur après 5 journées.

Cardoso, grâce à son stratagème défensif et à son caractère, était d'un grand apport pour que l'EST passe en finale de la Ligue des champions, alors que les plus optimistes des supporters de l'EST n'en rêvaient pas quand Tarek Thabet a été limogé et, avant lui, Mouïne Chaâbani. Et l'histoire recommence, il suffit de deux ou trois échecs en début de championnat pour que la machine se lance à l'EST pour décider de sacrifier l'entraîneur. Cela ne peut être qu'une insoutenable fragilité des dirigeants qui ont tous les moyens pour réussir mais qui craquent devant la première critique.

Ce qui se passe à l'ESS et à l'EST est aussi vécu par tous les autres clubs. On met le doute après le premier voire deuxième revers et l'entraîneur qu'on a encensé et glorifié est vite lynché. L'ESS et l'EST ont-elles envie de changer chaque saison deux ou trois entraîneurs? Il semble que si. Le plus grave c'est que les dirigeants sont si fragiles et influençables qu'ils ne peuvent pas protéger leurs entraîneurs qu'ils ont eux-mêmes installés et qui ont déjà gagné des titres.

Alors un peu de bon sens et qu'on arrête d'écouter et de croire tout ce qui se dit et s'écrit sur les réseaux sociaux ! Pour Daou et Cardoso, ils n'échappent pas à la maudite règle qui sacrifie à tort l'entraîneur et qui épargne les joueurs et les dirigeants quand les résultats ne suivent pas !