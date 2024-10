Tunisie: Décès de Jamil Dakhlaoui - Une voix emblématique nous quitte

L'Etablissement de la Télévision tunisienne, qui a annoncé la triste nouvelle, regrette la perte de l'un de ses anciens présentateurs qui était parmi les plus éminents et les plus célèbres, rappelant le parcours professionnel du défunt et sa grande contribution à l'éducation linguistique et historique des téléspectateurs à travers la présentation de nombreux programmes à vocation culturelle.

Jamil Dakhlaoui, ancien journaliste et producteur à l'Etablissement de la Télévision tunisienne, est décédé, hier, lundi 21 octobre 2024, à l'âge de 74 ans des suites d'un long combat contre la maladie.

Dans un entretien téléphonique avec l'agence TAP, le directeur de la communication à la Télévision nationale, Elias Jarraya, a indiqué que le défunt est mort, hier dans l'après-midi, à l'hôpital Salah-Azaïz, à Tunis où il était hospitalisé.

Le défunt, retraité de la Télévision tunisienne, est décédé après un long combat avec la maladie qui a commencé il y a près d'un an avec un premier séjour à l'hôpital militaire, a fait savoir M.Jarraya.

L'annonce du décès de Dakhlaoui a été faite par la Télévision tunisienne à travers un faire-part publié sur le réseau social. L'Etablissement a regretté la perte de l'un de ses anciens présentateurs qui était parmi les plus éminents et les plus célèbres, rappelant le parcours professionnel du défunt et sa grande contribution à l'éducation linguistique et historique des téléspectateurs à travers la présentation de nombreux programmes à vocation culturelle.

Le défunt est un ancien de la Télé nationale qui est né au mois de février 1950. Après des études à l'Institut de presse et des sciences de l'information (IPSI), il avait intégré, au début des années 70, la Télévision tunisienne en tant que journaliste-reporter.

Par la suite, il s'est fait connaître grâce sa voix emblématique dans des documentaires télévisés qui revisitent l'héritage national et les divers sites et monuments historique de toute la République. Son style de narration et sa voix gracieuse lui ont permis d'acquérir une grande renommée nationale.