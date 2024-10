Afrique du Nord: Tunisie/Libye - Redynamiser la coopération et les échanges commerciaux

Les deux parties se sont engagées à mieux coordonner les initiatives et les échanges d'expertises, ainsi qu'à l'incitation des investissements dans le secteur du tourisme et de l'artisanat.

La Tunisie et la Libye ont signé, hier à Tunis, un mémorandum d'entente dans le but de promouvoir la coopération et d'échanger les expertises dans le domaine de l'artisanat. Ce mémorandum d'entente a été signé par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Sofiane Tekaya, et son homologue libyen, Nasr al-Din al-Fazani, en présence des responsables du secteur des deux pays. Le mémorandum prévoit également la coopération dans le domaine de la commercialisation des produits, a indiqué le ministère du Tourisme dans un communiqué publié hier.

Tekaya a appelé à développer la coopération dans le développement des compétences des artisans, d'échanger les expériences et les expertises et d'inciter à l'investissement et au partenariat dans le domaine de l'amélioration de l'exploitation des matières premières afin de développer le produit artisanal. De son côté, Al-Fazani a exprimé la disposition de son pays à coopérer dans tous les programmes et initiatives en relation avec le tourisme et l'artisanat, pour concrétiser les objectifs escomptés en termes de développement de ces secteurs vitaux.