Comme prévu, le Président réélu, à une écrasante majorité, Kaïs Saïed, a prêté serment, hier, à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), lors d'une séance extraordinaire ayant réuni, comme le veut la Constitution du 25 juillet 2022, les députés et les membres du Conseil des régions et des districts. Dans un discours adressé aux Tunisiens, il a apporté des éclairages sur les grandes décisions, les réformes fondamentales et les orientations économiques et sociales qui seront mises en oeuvre durant les cinq prochaines années, c'est-à-dire le mandat présidentiel 2024-2029.

En plus clair, les Tunisiens ont été informés, hier, sur les priorités sociales et économiques qui marqueront l'action gouvernementale au cours du prochain quinquennat, choix et orientations qui bénéficieront d'une attention particulière, tout en poursuivant la lutte anticorruption et antiterroriste et la détermination à faire la lumière sur les assassinats politiques.

Il est également question de l'accélération de la mise en place des instances constitutionnelles qui n'ont pas été installées depuis la révolution, à l'instar, principalement, de la Cour constitutionnelle.

Une révolution législative

Le Président Kaïs Saïed n'a pas manqué de répondre par l'affirmative à l'une des revendications auxquelles plusieurs Tunisiens ne cessent d'appeler depuis le démarrage du processus du 25 juillet.

%

Et cette révolution législative est censée ouvrir la voie qui mènera à la mise en oeuvre des grandes réformes qui concernent principalement les entreprises publiques au sujet desquelles tout le paysage politique national s'accorde sur la nécessité de venir en aide, de les sauver, sans toutefois continuer la politique actuelle, celle de voir les caisses de l'Etat supporter les pertes vertigineuses qu'elles enregistrent annuellement.

Les dossiers qui nécessitent une révolution urgente au niveau des nouvelles législations que le Parlement est appelé à élaborer ne se limitent pas uniquement aux entreprises publiques en difficulté. Elles touchent également les terres domaniales agricoles abandonnées à leur sort, les fermes étatiques récupérées auprès des exploitants ayant failli aux contrats les liant à l'Etat, dans l'objectif de mettre à l'avenir les richesses nationales au service des jeunes, dans le cadre d'une nouvelle approche qui a pour ambition la promotion de l'emploi de cette catégorie et leur encouragement à la prise d'initiative et à la création de leurs propres projets.

Une devise, une vision

On s'attendait à ce que le Président Kaïs Saïed passe dans son discours de prestation de serment devant les députés et les membres du Conseil des régions et des districts de l'étape relative aux devises et autres slogans qui ont accompagné la campagne présidentielle à celle de la définition d'une nouvelle vision stratégique qui a le mérite d'allier l'instauration d'un nouveau modèle de société à la préservation de l'indépendance de la décision nationale et au rejet catégorique de toute tentative d'immixion ou d'intervention étrangère dans les affaires intérieures du pays.

Dans ce sillage, le Chef de l'Etat a insisté longuement sur l'importance de poursuivre la lutte contre les forces de l'inertie qui se sont alliées avec certaines parties étrangères n'hésitant pas à dévoiler leurs intentions de saboter, avec tous les moyens, «notre action sur la voie de la prospérité et du progrès».

Ces forces, soutenues par des parties étrangères, sont désormais démasquées et le peuple, bien au fait de leurs plans et de leurs objectifs, est déterminé plus que jamais à faire front uni contre leurs manœuvres et leurs calculs.