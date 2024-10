Tunisie: Textile / Partenariat entre le Cettex et la GIZ - Création de nouveaux services au profit du secteur

Cet appui technique concerne, notamment, l'obtention du certificat iso 50001 et la certification step by Oeko -TEX, ainsi que la réalisation d'un bilan de l'empreinte carbone des entreprises.

Une convention de partenariat visant la création de nouveaux services au profit des entreprises du secteur du textile et de l'habillement a été signée, hier, entre le Centre technique du textile (Cettex) et l'agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ).

Le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie a indiqué dans un communiqué publié, hier, que cette convention, qui s'inscrit dans le cadre du projet «Croissance qualitative pour l'emploi» (CQE), est soutenue par l'Union européenne.

Et de préciser que cette convention a pour objectif de créer de nouveaux services au Cettex en collaboration avec la Fédération tunisienne du textile et de l'habillement conformément aux orientations de la stratégie industrielle et d'innovation à l'horizon 2035.

L'appui technique concerne, en effet, l'obtention du certificat iso 50001, la réalisation d'un bilan de l'empreinte carbone de l'entreprise ainsi que celle du produit, et l'accompagnement pour adhérer à l'économie circulaire.

Renforcer la compétitivité des entreprises

Il s'agit également de l'appui technique pour obtenir la certification step by Oeko-TEX (sustainable textile & leather production (production durable de textile et de cuir), de rendre de nouveaux services d'analyse des laboratoires et de métrologie, pour les produits à usage technique, et la création d'une cellule pilote de veille et d'intelligence artificielle, en partenariat avec la direction générale du textile-habillement, ainsi que le pôle de développement à Monastir.

Ces services permettront d'augmenter la compétitivité des entreprises industrielles et d'attirer les investissements étrangers, en fournissant une infrastructure développée pour contrôler la qualité et l'encadrement technique global, en plus de la contribution au développement du rendement du Centre technique du textile (Cettex) pour qu'il soit porteur aux plans national et international.