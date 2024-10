Tunisie: Alliance française et Institut Culturel Italien s'unissent à Tunis - Le pays, terre de dialogue et de réconciliation

L'Alliance française d'El Menzah 6 à Tunis sera demain le théâtre d'un événement culturel d'envergure, mêlant littérature, histoire et coopération internationale. À 18h00, le public tunisien aura l'opportunité de découvrir l'ouvrage captivant «Paroles et images d'une histoire 'Mineure'» des auteurs Alfonso Campisi et Flaviano Pisanelli, une oeuvre bilingue français-italien qui plonge dans les méandres de l'émigration sicilienne en Tunisie.

Ce livre, présenté dans le cadre du forum «La fabrique des Arts», ne se contente pas de narrer une simple chronologie. Il offre une perspective intime et poignante de cette page d'histoire, vue à travers le prisme des femmes et des hommes qui ont vécu cette expérience migratoire, directement ou indirectement. Les auteurs ont choisi de donner la parole à ceux qui sont souvent relégués aux marges de l'Histoire officielle, faisant ainsi émerger une «histoire mineure» riche en émotions et en vérités humaines. L'ouvrage résonne particulièrement avec l'actualité brûlante de la Méditerranée. Il aborde sans détour les défis de l'intégration, les espoirs déçus des migrants et la déshumanisation tragique qui transforme trop souvent l'être humain en simple marchandise.

À travers les récits recueillis, c'est toute la complexité du phénomène migratoire qui se dessine, entre désir d'une vie meilleure et réalités souvent cruelles du déracinement. Mais cette soirée marquera également un tournant dans la coopération culturelle franco-italienne en Tunisie.

%

Pour la première fois, l'Alliance française et l'Institut culturel italien signeront un accord-cadre visant à promouvoir et diffuser leurs langues et cultures respectives sur le sol tunisien. Cette initiative promet d'enrichir le paysage culturel local et de renforcer les liens entre ces trois nations méditerranéennes.

L'événement, modéré par Mme Neila Jazi, s'annonce comme un moment d'échange et de réflexion sur notre rapport à l'autre, à l'étranger, et sur la manière dont les flux migratoires façonnent nos sociétés. Il invite chacun à méditer sur cette phrase lourde de sens: «Connaître le passé pour mieux comprendre le présent». Alors que la Méditerranée continue d'être le théâtre de drames humains, cette initiative culturelle rappelle l'importance du dialogue, de la mémoire et de l'empathie dans la construction d'un avenir commun. Elle souligne aussi le rôle crucial que peuvent jouer la littérature et la culture dans la compréhension mutuelle entre les peuples.