Tunisie: ESS / Hamadi Daou remercié - Mohamed Mkacher, une lourde mission !

Mohamed Mkacher fait son retour sur le banc de l'Etoile du Sahel en remplacement de Hamadi Daou.

Un an et huit mois après son départ, Mohamed Mkacher fait son come-back à la barre technique de son club de coeur, l'Etoile Sportive du Sahel. L'information, qui nous a été confirmée par une source proche du club, a été officialisée, hier, via la page officielle de l'Etoile. Selon notre source, Mohamed Mkacher entame ses fonctions aujourd'hui en dirigeant sa première séance d'entraînement.

Un lourd héritage...

Contrairement à son premier passage à la tête de l'équipe, Mohamed Mkacher prend cette fois-ci le train en marche et gère un lourd héritage: une 12e place au classement avec seulement 4 points au compteur. Et c'est la raison pour laquelle Hamadi Daou a été remercié dimanche soir. Un bilan des plus faibles ponctué de trois défaites, un match nul et une victoire.

Et à vrai dire, et selon les bruits de couloirs, Hamadi Daou n'a pas supporté la pression qui règne à Sousse. Il s'est toujours senti mal à l'aise, ce qui a influencé ses choix tactiques et sa gestion des matchs.

Une seconde chance...

Pour Mohamed Mkacher, c'est une seconde chance qui s'offre à lui après un premier passage inachevé d'août 2022 à février 2023 quand il a été remplacé par Faouzi Benzarti.

A 49 ans, Mohamed Mkacher n'a pas encore eu la chance de s'affirmer comme entraîneur en chef d'un club tunisien. Pourtant, il a toutes les qualités pour l'être. A chaque fois, on ne lui donne pas la chance de terminer la saison et d'aller jusqu'au bout de ses idées. C'était encore le cas lors de son premier passage à l'Etoile ou encore au Stade Tunisien lors de la saison 2018-2019. Au Stade Tunisien, il avait fait une très bonne première phase de championnat, mais sans raison valable, on s'est passé de ses services alors qu'il avait réussi à donner un cachet de jeu à l'équipe.

Avec l'effectif actuel, Mohamed Mkacher est-il en mesure d'aller loin avec l'Étoile cette saison ? Les différentes recrues n'ont rien montré de satisfaisant. Mais on ne sait jamais, Mkacher peut réussir la métamorphose de son club, à condition bien sûr qu'on le laisse faire. Chose qui peut se faire sous la direction de Zoubeir Baya qui, comme Mohamed Mkacher, a bien la tête sur les épaules et de l'ordre dans les idées. Toutefois, deux conditions sont essentielles pour que Mohamed Mkacher réussisse dans sa mission : donner du temps au temps et ne pas céder au diktat des réseaux sociaux.