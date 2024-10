Maroc: Le budget annuel alloué aux primes des préposés religieux a atteint 2,48 MMDH en 2024 (M. Toufiq)

Rabat — Le budget annuel alloué aux primes des préposés religieux a atteint 2,48 milliards de dirhams (MMDH) en 2024, a indiqué, lundi, le ministre des Habous et des Affaires Islamiques, Ahmed Toufiq.

En réponse à une question orale sur "l'amélioration de la situation des préposés religieux" à la Chambre des représentants, M. Toufiq a fait savoir que son département a poursuivi la mise en oeuvre des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, pour promouvoir la situation matérielle des préposés religieux étant donné que les primes mensuelles des imams ne dépassaient pas 1.100 dirhams dans les meilleurs cas en 2019, rappelant que l'enveloppe budgétaire annuelle allouée aux primes est passée de moins de 60 millions de dirhams à 2,48 milliards de dirhams en 2024.

Les primes annuelles des imams ont grimpé à 3.200 dirhams pour ceux qui exercent l'imamat seulement, et 4.300 dhs pour ceux qui cumulent l'imamat avec les missions de prêcheur et muezzin, outre une indemnité mensuelle allant de 180 à 300 dirhams pour la participation aux sessions de formation dans le cadre du Pacte des Oulémas, en faveur des imams. De plus, 30 % d'entre eux bénéficient d'un logement de fonction et 164 imams et muezzins ont pu accomplir le pèlerinage.

M. Toufiq a précisé que, dès l'année budgétaire 2024, le ministère a intégré les préposés religieux dans le régime d'assurance maladie obligatoire géré par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), en payant leurs cotisations mensuelles pour bénéficier des services de la CNSS, à leur tête le régime de retraite, tout en préservant leurs droits acquis dans l'ancien système d'assurance.

L'ensemble des préposés religieux (imams, prêcheurs, muezzins ...) bénéficient désormais d'une assurance santé complémentaire, prise en charge par le ministère avec une enveloppe budgétaire s'élevant à 244.660.000 dhs, a-t-il ajouté, notant que cette assurance couvre les préposés religieux ainsi que leurs ayants droit, incluant leurs épouses, enfants et veuves, ainsi que les imams en situation d'invalidité.

Le nombre total des bénéficiaires de ce service s'élève à environ 243.969 personnes.

Sur le plan social, M. Toufiq a précisé que, depuis 2011, tous les préposés religieux bénéficient des services sociaux offerts par la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux, sous forme d'aides financières pour le logement, l'invalidité et le décès, ainsi que des aides à l'occasion de l'Aïd Al-Adha et du mariage, outre des bourses d'excellence scolaire, des aides aux orphelins et d'autres aides exceptionnelles.