Cote d'Ivoire: 209e Café littéraire / « Du sable dans les yeux» - Un appel à la persévérance

L'Association point de lecture, en collaboration avec les Éditions Éburnie, a organisé son 209e Café littéraire. Cette rencontre est une lucane de promotion et de partage du livre à travers la lecture. L'oeuvre à l'honneur s'intitule : « Du sable dans les yeux ». Un roman de 181 pages de l'écrivaine Patricia Ekaba paru aux Éditions Éburnie en 2023. La rencontre s'est tenue, le 16 octobre, à l'Institut français d'Abidjan Plateau.

Devant un public enthousiasmé, Patricia Ekaba a démontré la richesse de la femme en matière de leadership dans un monde de plus en plus concurrentiel. Elle a indiqué que « Du sable dans les yeux", à travers ses vingt-six récits, est un appel à la persévérance pour un monde moderne au coeur duquel les femmes se cherchent, s'interrogent et se découvrent. Creusant au fond d'elles pour trouver la force d'affronter un quotidien pas toujours clément. D'autant plus qu'elles sont soumises à des impositions différentes en fonction de leur état.

Elle invite également à une détermination pour atteindre l'autre bout du tunnel, dans une société de globalisation où les groupes jouent un rôle essentiel. Patricia Ekaba met en lumière les conditions de la femme comme une véritable source d'inspiration. Elle invite non seulement la société, mais également les hommes, afin de donner à la femme toute la place qu'elle mérite. Selon elle, partagées entre soumission et affirmation de soi, les femmes tâtonnent à la recherche d'une entité qu'elles se construisent pas à pas. Pendant que les insoumises se rebellent, les plus dociles s'effacent, mais toutes sont animées par ce désir de vivre intensément chaque minute de leur vie. À travers cette oeuvre, il s'agit, en substance, de dépeindre le portrait de diverses femmes dans des situations plus ou moins différentes, mais reliées par un dénominateur commun, à savoir la condition de la femme et la persévérance.

Rappelons que « Du sable dans les yeux », son premier roman, est au prix de 2 000 F Cfa dans les librairies