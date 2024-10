Tunisie: Présidence - Kaies Saïed procède à la réouverture de la piscine municipale du Bélvédère

Tunis — Le président de la République, Kaies Saïed, a procédé, à la réouverture de la piscine municipale du Bélvédère, et ce après l'achèvement des travaux de restauration et de rénovation, selon un communiqué et une vidéo publiés mardi par la présidence de la République, sur sa page officielle.

A cette occasion, le Chef de l'Etat a pris connaissance des différentes composantes de la piscine dans son nouvel aspect, après les travaux de réparation et d'entretien entrepris par le génie militaire, conformément à ses spécifications d'origine, comme il l'avait ordonné lors de sa visite à cette installation sportive le 15 février dernier.

Après avoir pris connaissance des travaux et interventions réalisées, le président s'est promené dans les différentes composantes de la piscine, examinant l'entrée électronique, les vestiaires, l'unité de surveillance, l'infirmerie, la piscine et son environnement, ainsi que le système de chauffage et de filtration.

"Nous sommes à une étape de construction et d'édification, et nous allons en même temps préserver notre histoire, car elle n'est pas à vendre. Nous devons tous contribuer à la réalisation de tels projets et les renforcer avec d'autres nouveaux projets tout en préservant l'histoire de la Tunisie", a déclaré le président de la République, à cette occasion.

Saïed s'est rendu ensuite à la place Pasteur, qu'il avait également ordonné de réaménager lors de sa visite du 15 février dernier, et il a pris connaissance du nouvel état de cet espace situé en face de la piscine, après les travaux de maintenance et d'embellissement qui ont touché le jardin, les fontaines et la station de bus.