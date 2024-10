Le Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) a investi 425 millions de CFA dans la commune de Goudomp entre 2018 et 2024, annonce faite par le 2e adjoint au maire à l'occasion d'une mission de suivi des réalisations.

Les bénéficiaires affichent leur satisfaction tout en portant le plaidoyer d'une poursuite de ce programme qui, selon eux, a contribué à relever le niveau de vie dans un contexte de précarité exacerbé par le conflit armé ayant prévalu dans cette partie de l'extrême sud du pays.

La commune urbaine de Goudomp, dans l'extrême sud du pays, a bénéficié d'une enveloppe de 425 millions en valeurs de nos francs entre 2018 et 2024 grâce à son partenariat avec le Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN). Si l'on en croit Mamadou Lamine Badji, le 2e adjoint au maire de Goudomp, les investissements ont ciblé l'amélioration du cadre de vie et les besoins fonctionnels des populations notamment l'adduction d'eau, l'électrification, l'éducation et la voirie.

« Entre 2018 et 2024, la commune de Goudomp a bénéficié d'un appui de 425 millions de CFA. Cela nous a permis d'améliorer la voirie communale, de régler la question de l'adduction d'eau et l'électrification. En plus, dans le domaine de l'éducation, les classes physiques ont remplacé les abris provisoires et les écoles sont également clôturées. Nous sommes vraiment satisfaits de ce programme PACASEN », témoigne le second de l'édile de Goudomp.

Des efforts consentis, le besoin toujours actuel !

En raison d'une précarité ambiante qui a longtemps asphyxié cette zone de frontière du fait du conflit armé en Casamance, les populations trouvent ici une aubaine dans la réalisation des besoins prioritaires : « nous avions vraiment souffert du manque d'eau potable dans cette commune de Goudomp avec des corvées à longueur de journée, mais avec ce programme, c'est juste tourner le robinet et repartir avec sa bassine d'eau », déclare Mme Nancia Souané, une habitante de Hamdallah, un des quartiers de Goudomp.

Et de se réjouir de l'électrification de leur commune : « auparavant il y avait une insécurité totale liée à l'obscurité mais, à présent, avec le courant continu, nous nous sentons plus en sécurité. Les vols de bétails ont baissé et les gens vaquent tranquillement à leurs besoins. Toutefois, nous avons toujours besoin d'un accompagnement de ce programme car le mal est profond ici ».

Bassirou Mané, enseignant à l'école Goudomp 3, atteste d'une nette amélioration du cadre de vie dans son établissement : « à ce jour, il n'y a plus d'abris provisoires dans les écoles de la commune de Goudomp, les écoles sont clôturées et la sécurité des élèves bien assurée aussi ». A signaler que le PACASEN intervient dans la continuité de deux programmes; celui d'appui aux communes et le renforcement ainsi que l'équipement des communes dans la mise en oeuvre des mécanismes d'appui à l'amélioration de la gouvernance des collectivités territoriales du Sénégal.