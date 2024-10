Sénégal: Affaire Bougane Gueye - Le leader de Gueum Sa Bopp placé sous mandat de dépôt et jugé en flagrant délit le 30 octobre

La sentence vient de tomber pour Bougane Gueye Dani déféré ce lundi 21 octobre au tribunal de Grande instance de Tambacounda, suit à son interpellation samedi 19 octobre par la gendarmerie territoriale de Bakel.

En effet, selon son avocat Me El Hadji Diouf, l'opposant et leader de Gueum Sa Bopp est placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République de Tambacounda et son jugement et prévu le 30 octobreprochain.

Il est poursuivi d'après son conseiller pour trois chefs d'accusations, notamment le refus d'obtempérer, de rebellion et d'ouvrage à agent.

Des délits balayés d'un revers de la main par son avocat qui dénonce des délits inexistants.

Pour démonter les infractions portées sur son client, Me El Hadji Diouf explique qu"On nous dit que le président devrait passer par la même route et que Bougane Gueye Dani a refusé de céder le passage au cortège présidentiel." "Ce qui est archi faux" d'après la robe noire.

Pour ce qui est du délit de rébellion souligne-t-il " C'est Bougane Gueye lui-même qui s'est rendu aux forces de l'ordre pour dire aux gendarmes arrêtez moi" Donc, pour lui il ne peut y avoir de rébellion."

Par contre, au moment de l'inculpation, poursuit-il "on vient d'ajouter le délit d'outrage à agent de la force publique. Je crois qu'on l'a charge pour l'envoyer en prison."

Mais l'avocat reste toutefois optimiste. Parce que explique-t-il " Le juge qui va juger Monsieur Bougane Gueye Dani, c'est un juge indépendant contrairement au procureur de la République qui comme vous le savez, dépend de la primature et de la présidence de la République. Le procureur est moins indépendant que le juge qui va juger le 30 Bougane Gueye Dani. Et comme il n'y a aucun élément sur lequel on peut se fonder pour condamner Bougane Gueye Dani, nous sommes optimiste, nous attendons sa libération.