Angola: Le gouvernement défend une évaluation rigoureuse pour concrétiser le potentiel minier

Luanda — Le secrétaire d'État aux Ressources minérales, Jânio Victor, a préconisé aujourd'hui, à Luanda, une évaluation rigoureuse du secteur pour concrétiser le potentiel minier du pays, qui comprend plus de 40 millions de carats de réserves de diamants.

Intervenant à l'ouverture de l'atelier sur l'évaluation et la classification des ressources et réserves minérales, le dirigeant a souligné que c'est la bonne voie pour rendre l'industrie minière toujours plus forte, en contribuant solidement au Produit Intérieur Brut (PIB).

Il a expliqué que le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, dans le cadre du Plan de développement national (PDN 2023-2027), s'est engagé à structurer des programmes et à développer des actions visant à contribuer à la diversification de l'économie nationale.

Parmi les principaux objectifs du PDN, a-t-il poursuivi, on distingue la promotion de la durabilité et de l'innovation dans le secteur, fondements essentiels pour la consolidation d'une industrie minière cohérente et responsable.

Jânio Victor a considéré que le thème de l'atelier « Évaluation précise, exploitation minière transparente » souligne non seulement l'importance de la réunion, mais aussi la mission que chacun doit assumer, en tant que professionnels et parties prenantes, à différents niveaux, dans le secteur en question.

Selon le secrétaire d'État, l'industrie minière angolaise vit un moment de croissance et d'affirmation significative, faisant les questions de transparence et de conformité dans ses opérations une nécessité urgente, adaptée aux exigences des "bonnes pratiques" internationales et une meilleure adaptation au panorama juridique interne.

« Face à cette situation, en 2022, nous avons rejoint l'Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) et présentons périodiquement les rapports susmentionnés, qui sont accessibles au public », a-t-il souligné.

Pour sa part, le président du Conseil d'administration d'Endiama-E.P, Ganga Júnior, a souligné l'importance de l'événement pour le secteur, permettant de réaliser toute la planification minière, depuis les projets techniques et économiques, les études de faisabilité jusqu'à la phase d'exploitation minière.

Il a évoqué certains défis observés ces dernières années, liés à l'augmentation croissante de la commercialisation et de la fabrication de diamants synthétiques.

« Malheureusement, pour ceux d'entre nous qui s'occupent des diamants naturels, c'est un défi. Nous y prêtons effectivement attention. Nous travaillons même pour une organisation internationale, un conseil, une association de diamants naturels», a-t-il expliqué.

Concernant la production, il a annoncé qu'elle devrait avoisiner les 14 millions de carats. « Nous ne serons pas trop loin», a-t-il dit.

L'atelier visait à approfondir la compréhension des lignes directrices des normes internationales pour l'évaluation et la classification des ressources et des réserves, ainsi qu'à explorer la possibilité de créer un groupe de travail national.

Il visait également à promouvoir la formation de professionnels angolais pour devenir des « personnes compétentes », c'est-à-dire des travailleurs qualifiés et expérimentés possédant les connaissances, la formation et l'expérience technique nécessaires pour la déclaration, l'évaluation et la classification des ressources et réserves minérales et la signature des rapports internationaux.

L'atelier s'inscrit dans le cadre de la dynamique de la deuxième Conférence Internationale du Diamant (AIDC-2024), qui aura lieu le 23 et le 24 octobre, à Saurimo, province de Lunda Sul.

Il constitue une occasion unique d'apprendre et de discuter de divers aspects techniques de la classification des ressources et réserves minérales, ainsi que d'approfondir les connaissances et la compréhension dans le domaine des meilleures pratiques internationales, notamment les normes établies par le Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO).