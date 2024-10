Cameroun: Forum africain des femmes entrepreneures - L'édition 2024 s'ouvre le 20 novembre à Yaoundé

Le Forum africain des femmes entrepreneures (Fafe), se tient du 20 au 24 novembre 2024 à Yaoundé sur le thème « Entreprenariat féminin et politique : l'impact de la femme entrepreneure dans le jeu politique ».

Pour cette 5ème édition, co-organisée avec l'Ong More Women in Politics, le Fafe compte propulser les femmes entrepreneures vers un meilleur leadership politique et économique. Elle accueillera environ 300 participantes issues de 18 pays africains et européens.

Entre autres objectifs, sensibiliser les femmes entrepreneures à l'importance de leur participation à la vie politique, susciter un plus grand nombre de candidatures féminines aux prochaines élections, les outiller pour concilier carrière politique, gestion d'entreprise et vie familiale, renforcer leurs compétences en gestion d'entreprise. « Nous avons imaginé, modelé et conçu des thématiques qui pourraient renforcer les capacités des femmes entrepreneures.

Nous ambitionnons de renforcer leurs capacités sur la gestion quotidienne de leurs affaires, le management de leurs finances, etc.», a précisé Justine Diffo, présidente de l'Ong More Women in Politics, au cours d'une conférence de presse donnée en prélude à la rencontre le 17 octobre à Yaoundé, capitale politique du Cameroun.

Le Fafe 2024 prévoit des conférences, tables rondes, master class, sessions de partage d'expérience. Une foire « Made in Africa » est par ailleurs prévue, en vue de mettre en lumière l'ingéniosité et l'innovation des entreprises dirigées par des femmes. Cette année, deux nouveautés viennent enrichir l'événement : un dîner parlementaire, offrant un espace privilégié d'échange avec des acteurs politiques, et des awards du leadership et de l'entrepreneuriat féminin, récompensant l'excellence et l'engagement des participantes.

Selon la présidente fondatrice, Rose Simone Manguelle, Cette 5ème édition du Fafe, répond à un constat : la sous-représentation des femmes dans les sphères de décision, avec seulement 23% des positions stratégiques et politiques occupées par des femmes (selon le Pnud). Le forum se positionne donc comme un catalyseur de changement, outillant les femmes afin de leur permettre, non seulement de réussir dans leurs entreprises, mais aussi influencer les politiques publiques qui impactent le développement de leurs communautés ainsi que leur quotidien.