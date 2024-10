Ethiopie: Le pays et la République tchèque discutent de la coopération bilatérale au développement

Addis Ababa — L'Éthiopie et la République tchèque ont tenu une discussion bilatérale sur les nouveaux domaines de collaboration en matière de développement, selon le ministère des finances.

Lors de cette discussion, le ministre éthiopien des finances, Semereta Sewasew, a souligné que le cadre précédent avait permis de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et de promouvoir les chaînes de valeur des fruits dans les régions méridionales de l'Éthiopie.

Le ministre d'État a déclaré que l'assistance fournie pour renforcer les capacités en matière de gestion de l'eau et des terres, de nutrition, d'hygiène et de pratiques sanitaires a donné des résultats significatifs grâce au transfert de connaissances et au soutien des systèmes publics.

Le directeur de la coopération au développement et de l'aide humanitaire de la République tchèque, Petr Gandalovič, a quant à lui souligné l'engagement de la République tchèque à approfondir les liens.

Le prochain protocole d'accord (2025-2030) se concentrerait sur trois domaines clés : à savoir l'agriculture et le développement rural, l'administration publique et la société civile, et le développement social inclusif, a ajouté Gandalovič.

Miloslav Kosek, ambassadeur de la République tchèque, et Zdeňka Šubrová, directrice adjointe du Département de l'Afrique de la République tchèque, ont également participé à la discussion bilatérale et sont convenus de finaliser et de signer le nouveau protocole d'accord lors de la prochaine visite officielle du vice-Premier ministre de la République tchèque, qui devrait avoir lieu au début du mois de décembre