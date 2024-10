Afrique de l'Ouest: Autorité du bassin du Niger - Des rencontres pour planifier les projets de 2025

L'Autorité du bassin du Niger (ABN) a simultanément ouvert les travaux du Comité régional de Pilotage des projets et programmes de l'ABN ainsi que trois ateliers régionaux associés, lundi 21 octobre 2024, à Ouagadougou.

Conformément à sa mission de planifier les interventions dans le bassin du Niger, l'Autorité du bassin du Niger (ABN), s'est réunie à Ouagadougou, lundi 21 octobre 2024, afin de coordonner les activités entrant dans le cadre d'assurer une meilleure gestion des ressources naturelles. A cet effet, les participants venus des neuf pays membres de l'ABN (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Cameroun, Guinée, Mali, Niger, Nigeria, Tchad) vont pendant dix jours mener des réflexions sur des thématiques à travers trois ateliers régionaux et le Comité régional de pilotage des projets et programmes de l'ABN.

Il s'agit notamment de l'atelier régional de validation du rapport provisoire des Evaluations environnementales et sociales stratégiques (EESS) des activités minières dans le haut et moyen bassin du Niger ; celui de la validation du projet des textes juridiques pour l'opérationnalisation du Fonds régional d'adaptation au changement climatique et du mécanisme pour le Paiement des services environnementaux dans le Bassin du Niger (FRACC/PSE). Le troisième portera sur la validation du manuel des procédures administratives, financières et comptables, intégrant le processus du contrôle financier et le règlement de passation de marchés de l'ABN.

Selon le coordonnateur de la structure nationale de l'ABN, Wendemi Cyprien Tizambo, il s'agit pour le Comité régional de pilotage (CRP) des projets et programmes de l'ABN d'examiner la mise en oeuvre des projets et programmes et de valider ses exécutions. «Nous allons également adopter ceux à venir tout en les ajustant en fonction des attentes des différents pays membres », a-t-il ajouté. En ce qui concerne le Burkina Faso, a-t-il poursuivi, il sera question de veiller à la prise en compte des orientations données par les « plus hautes autorités » du pays dans la mise en oeuvre de ces projets et programmes.

Développer le bassin du Niger

Le premier atelier sur la mise en en oeuvre des activités minières dans le bassin permettra d'évaluer les impacts que celles-ci peuvent avoir sur le bassin et ensuite de prendre des dispositions pour les atténuer sans les interdire car elles contribuent également à l'économie, a soutenu M. Tizambo.

Pour le secrétaire exécutif de l'ABN par intérim, Zinsou Didier Sèyivè, la mise en place de ce fonds régional voulu par le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement permettra de pallier les insuffisances de la mobilisation des ressources financières extérieures pour pouvoir développer le bassin du Niger. Il a indiqué que pendant les trois jours de travaux du CRP, les pays membres et les partenaires techniques et financiers passeront en revue les performances réalisées au premier semestre de cette année 2024 par les différents projets et programmes dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs plans de travail et de budgets annuels de l'année 2024.

Ils vont également, a relevé Zinsou Didier Sèyivè, examiner par la même occasion leurs projets de plans de travail de 2025 ainsi que leurs budgets y afférents. Il s'agit notamment du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique ; le projet Bassin du Niger et système d'aquifères Illumeden-TaoudeniTanezrouf ; le projet de développement des ressources en eau et de gestion durable des écosystèmes dans le Bassin du Niger; le projet-GIZ «Appui à l'Autorité du Bassin du Niger » et celui d'appui à la gestion des eaux souterraines.

« Par ailleurs, vous aurez la présentation portant sur les barrages structurants du bassin du Niger, existants fonctionnels de Kainji, de Jebba et de Lagdo ainsi que ceux en cours de réalisation...», a signifié M. Sèyivè aux participants. Quant au directeur de cabinet du ministre en charge de l'environnement, Ouamarou Bawar, il a exhorté les participants à proposer des conclusions pertinentes devant faciliter la mise en oeuvre des divers projets et programmes au profit des communautés de l'ABN au regard des attentes de celles-ci vis-à-vis de ces projets.