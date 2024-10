Burkina Faso: David Yendountie Diyori, coordinateur de la section Chine de l'Alliance des jeunes pour la paix et le développement du pays

interview

Le coordinateur de la section Chine de l'Alliance des jeunes pour la paix et le développement du Burkina Faso, David Yendountie Diyoria a accordé une interview au quotidien Sidwaya. Titulaire d'une licence en électricité industrielle obtenue à l'université Aube Nouvelle au Burkina Faso, il poursuit depuis le 1er Septembre 2023 (date de son arrivée en Chine ses études en Master en énergies renouvelables et énergies propres à North China Electric power University à Pékin. Il a évoqué les objectifs de l'Alliance, les activités déjà réalisées et sa contribution à la consolidation de la paix au Burkina Faso.

Présentez-nous l'Alliance des jeunes pour la paix et le développement du Burkina Faso ?

L'Alliance des jeunes pour la paix et le développement du Burkina Faso (AJPD-BF) est une organisation de jeunes burkinabè à but non lucratif de divers horizons en particulier des élèves, étudiants, les professionnels vivant au Burkina et ceux de la diaspora sous le numéro de récépissé N°010996, du 23 avril 2021. Son président est Tegawende Brice Ouédraogo, lauréat de la prestigieuse bourse Eifel, une bourse prestigieuse française et présentement en stage à l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI).

Et vu que le président n'est pas sur place à Ouagadougou, l'intérim est assuré par Tiba Kassamse Ouédraogo, secrétaire général de l'AJPD-BF. Ce sont des jeunes convaincus que la solidarité et l'entraide sont des valeurs sûres que nous devons propager pour avoir une société équitable, sociable et qui pourraient sans nul doute participer à la lutte contre l'insécurité que mène l'Etat depuis 2015.

Les objectifs de l'AJPD-BF sont, entre autres, de développer le sens de la solidarité des jeunes, contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire en milieu rural et urbain, améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables, soutenir le développement durable à la base, contribuer à la création d'emplois et à l'autopromotion des femmes. Elle vise également à participer à l'éveil de l'esprit entrepreneurial au sein de la jeunesse et trouver des mécanismes et des opportunités d'accompagnement des jeunes et lutter contre la précarité des couches par une implication de la population locale, surtout urbaine.

Votre alliance est représentée dans plusieurs pays et sur différents continents. Comment est-elle organisée ?

Pour cela, il faut d'abord savoir que l'AJPD-BF se démarque de par son sens impressionnant de l'organisation et des atteintes de ses objectifs. Nous sommes représentées sur quatre continents couvrant 13 pays notamment le Burkina Faso, la Chine, le Ghana, le Maroc, le Sénégal, le Canada, la France, les Etats-Unis, la Tunisie, le Japon, la Côte d'Ivoire, l'Italie et la Turquie. Chaque section de l'AJPD-BF dans ces pays représente une coordination et elles sont toutes supervisées par le bureau exécutif national. Leurs implications tant sur le plan humanitaire que sur le renforcement des compétences apportent énormément dans la vie de milliers de Burkinabè.

Quelles sont les activités déjà réalisées au Burkina ?

Je ne pourrai tout citer car la liste est longue, très longue. En trois ans d'existence, nous avons mené plus de 53 activités et sorties et avons pu toucher par nos actions plus de deux millions de personnes directement et indirectement. Nous pouvons néanmoins mentionner sur le plan humanitaire des dons de sang, des campagnes de sensibilisation aux maladies telles que le cancer du sein et celui du col de l'utérus, les visites d'échanges et remises de vivres sur des sites de Personnes déplacées internes (PDI).

Nous avons également fait un don de matériels hygiéniques à hauteur de 500 000 F CFA. Sur le plan des relations internationales et partenariats, nous pouvons citer notre participation au siège de l'UNHCR à Ouagadougou à une séance de réflexion sur la situation des PDI au Burkina, des rencontres avec des ambassades (Chine, Etats-Unis, Suède, Brésil, Turquie, Afrique du Sud, Sénégal, Ghana, Canada etc.). Dans le domaine du renforcement des capacités techniques, plusieurs webinaires et ateliers ont été organisés par l'AJPD-BF avec des panelistes de renom.

Nous avons entre autres les webinaires sur la bourse d'études du gouvernement chinois suivi d'une conférence en présentiel qui a réuni plus de 500 étudiants. Nous avons également les webinaires sur la technologie (big data, la gestion et l'optimisation d'un compte LinkedIn). A cela s'ajoutent les webinaires sur l'insertion professionnelle, l'engagement de la femme et la bonne gouvernance etc. Cette année, 20 membres de l'AJPD-BF ont participé à la 11e édition du sommet des jeunes organisé par la Banque mondiale. La liste est longue et vous pourrez retrouver toutes nos réalisations sur ajpd-bf.com.

Quand avez-vous installé la coordination de la Chine et quelles sont les actions déjà entreprises dans ce pays d'accueil ?

La section Chine a été officiellement installée en octobre 2023 avec comme premier coordinateur Wilfried Sanon. Je suis l'actuel coordinateur plénipotentiaire de la section Chine avec pour zone de compétence l'Asie. Notre coordination est certes récente mais nous avons pu déjà organisée une conférence en ligne (webinaire) au profit des étudiants voulant poursuivre leurs études en Chine et c'était également une occasion d'échanges directes entre les étudiants burkinabè en Chine et l'ambassade de Chine au Burkina Faso.

Nous avons également eu le privilège de rencontrer l'ambassadeur du Burkina Faso en Chine, Daouda Bitié, afin de lui présenter l'AJPD-BF. Nous avons été satisfaits de cette audience car, elle fut très riche en conseils et en encouragement.

Quelles sont les conditions pour adhérer à votre alliance ?

Pour être membre de notre organisation, il faut tout d'abord être burkinabè et fournir des pièces telles que la Carte nationale d'identité burkinabè (CNIB) ou le passeport, une lettre de motivation soigneusement rédigée, un CV et enfin payer ses frais d'adhésion lors des sessions d'adhésion. Les frais d'adhésions sont communiqués lors des sessions d'adhésion.

Comment financez-vous vos activités ?

Les activités de l'AJPD-BF sont financées par les membres de l'AJPD-BF. En effet, une cotisation mensuelle de 1 000 F CFA des membres est mise en place dans le but de joindre l'acte à la parole. C'est donc de cette manière que nous arrivons à financer nos activités.

Les membres de la coordination de Chine sont tous des étudiants. Comment arrivez-vous à combiner vos études et les activités de l'Alliance ?

Ce n'est souvent pas chose facile au vu surtout du décalage horaire (GMT+8) mais, il faut reconnaitre que nous avons en Chine une coordination exceptionnelle et résiliente avec des membres ne ménageant aucun effort pour l'atteinte des objectifs de notre structure. C'est l'occasion pour moi de leur adresser mes vives félicitations pour l'effort fournit au sein de l'AJPD-BF. Nous avons des agendas bien remplis mais nous cultivons une très bonne discipline inculquée par le premier responsable, Tegawende Brice Ouédraogo, ce qui nous permet de bien remplir nos taches.

Dans le cadre du renforcement des relations sino-burkinabé, quelle peut être la partition de votre alliance ?

L'AJPD-BF, au-delà d'être une organisation humanitaire se révèle également être un excellent ambassadeur brandissant fièrement les couleurs de notre très chère Nation où qu'elle se trouve. Nous sommes, en effet, en partenariat avec l'ambassade de la Chine au Burkina Faso, un partenariat privilégié au regard de la haute considération que nous donne l'ambassade. Ensemble, nous avons menés plusieurs activités durant lesquelles chacun présente fièrement les richesses et les valeurs de son pays. Je peux, avec grande satisfaction me réjouir de ce partenariat car, il a énormément apporté au Burkina Faso tant sur le plan de l'éducation que sur le renforcement des compétences des jeunes.

Depuis 2015, le Burkina traverse une crise sécuritaire mettant ainsi à mal la paix, la cohésion sociale et le vivre-ensemble. Quel pourrait être la contribution de l'Alliance à la reconstruction de la paix ?

L'AJPD-BF, de par ses actions, contribue énormément à la reconstruction de la paix au Burkina. Nous avons déjà visité plusieurs sites de PDI et avons apporté d'énormes contributions pour leurs biens être ce qui a attiré l'attention de l'UNHCR et nous a permis de siéger à plusieurs reprises en tant que plus jeune structure lors de leurs conseils d'administration. Nous sommes tous concernés par la crise sécuritaire que traverse notre très cher pays et nous mettons tout en oeuvre en fonction de nos moyens pour apporter notre pierre à l'édifice de la paix au Burkina. Plusieurs actions sont en cours d'exécution et d'autres en cours de réflexion. Nous sommes Burkinabè et fiers et ensemble, nous y arriverons d'où le slogan de l'AJPD-BF : L'engagement au service de la Nation.