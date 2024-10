Gabon: REAGIR - François Ndong Obiang rappelé à l'ordre par le Bureau Exécutif

C'est conformément à l'article 7 des statuts du parti REAGIR qui consigne l'esprit de collégialité et de consensus comme mode de fonctionnement que le Bureau Exécutif de cette formation politique a fait une déclaration pour rappeler le président statutaire, Francois Ndong Obiang à l'ordre. C'était ce lundi 21 octobre 2024 à son siège, quarante huit heures seulement après le renouvellement des organes centraux au sein du parti.

Le parti Réappropriation du Gabon, de son Indépendance pour sa Reconstruction (REAGIR), par le biais du Bureau exécutif, veut mettre de l'ordre au sein de la maison. C'est par une déclaration lue par Joseline Afouari Obouono, Secrétaire Exécutif adjoint, que le président statutaire, Francois Ndong Obiang a été rappelé à l'ordre et ce, conformément à l'article 7 des statuts du parti. Cet article 7 des statuts met en lumière, l'esprit de collégialité et de consensus comme mode de fonctionnement.

Le Bureau a fait constater à Francois Ndong Obiang, actuellement Premier Vice-Président de l'Assemblée nationale, que ce dernier prend les initiatives personnelles publiques de manière unilatérale. Ces initiatives, selon le Bureau Exécutif, portent atteinte à l'image du parti.

Le Bureau Exécutif souligne à titre d'exemple que : le 26 janvier 2024, le parti organise sa rentrée politique et la présentation des voeux aux militants à laquelle il a pris part pour que quelques jours plus tard, monsieur Ndong Obiang organise, de façon isolée et inattendue, un événement politique sans aucune concertation avec les membres du Bureau Exécutif , petit déjeuner de presse, au cours duquel, il fait l'éloge des personnalités sans aucun lien politique avec le parti.

Aussi, est-il reproché au président statutaire, d'avoir appelé à voter "Oui" pour le projet de Constitution qui n'avait même pas encore été rendu public où il précise à haute intelligible voix que REAGIR voterait favorablement et que ceux qui voteraient "Non", voteraient en leur nom personnel. Il est également reproché monsieur Ndong Obiang François, sa décision prise le 18 octobre, de mettre un terme à l'intérim assuré par Guy Roger Aurat-Reteno, et par une autre décision du 21 octobre, de désigner un autre président par intérim, qui lui, réside en Cote d'Ivoire.

Au regard de ce qui précède, le Bureau Exécutif dit ne pas remettre en cause la qualité de président statuaire de Francois Ndong Obiang, mais exprime son étonnement quant à la légitimité de ses décisions. "L'exercice des fonctions exécutives au sein du parti est incompatible avec certains fonctions nationales, notamment, celles de Président ou membres du Bureau de l'une des chambres du parlement" précise Joseline Afouari Obouono, rappelant les dispositions de l'article 16 des statuts. Par conséquent, "Francois Ndong Obiang n'aura pas démissionné de sa fonction de Premier Vice-Président de l'Assemblée nationale, il n'a pas la capacité juridique, ni statutaire d'agir en tant que Président de REAGIR" poursuivra t-elle.

Le Parti REAGIR, par la voix du Bureau Exécutif, appelle tous ses militants à la sérénité et à se référer uniquement aux décisions prises par le Bureau Exécutif au siège du parti. Selon la déclaration, le Président Ndong Obiang ne représente pas à lui seul le parti et ses décisions ne sauraient s'appliquer à tous.