Afrique: SIAO 2024 - Le Comité national d'organisation prêt à plus de 90%

Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Poda, a visité, lundi 21 octobre 2024 à Ouagadougou, le site du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO), prévue du 25 octobre au 3 novembre prochain.

Plus que trois jours et la ville de Ouagadougou vibrera au rythme de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO). Pour la bonne tenue de cette biennale de l'artisanat africain, à l'issue d'une rencontre avec le Comité national d'organisation (CNO), le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat Serge Poda a visité les installations et aménagements faites sur le site. Du pavillon du Soleil Levant à celui de la Créativité en passant par les guichets, il a constaté les travaux en cours.

« Plus que trois jours du début officiel de cette manifestation, nous avons tenu à faire l'état des lieux avec le Comité national d'organisation afin de voir les difficultés résiduelles à surmonter pour nous permettre d'être fin prêt et accueillir les différents participants. Le comité est prêt à plus de 90 %. Il ne reste que quelques recadrages à faire afin que d'ici à vendredi, on puisse accueillir les exposants, les acheteurs professionnels », a indiqué le ministre. Il est attendu au SIAO 2024, entre 350 000 à 400 000 personnes tout au long de cette semaine dédiée à l'artisanat, a fait savoir le ministre. C'est pourquoi, il se veut rassurant pour pouvoir accueillir ces personnes qui viendront de l'Afrique et du reste du monde.

Selon lui, la 17e édition se tiendra avec beaucoup d'innovations à savoir les ateliers vivants. « Ils permettront à des artisans de réaliser des chefs-d'oeuvre afin que les visiteurs puissent voir comment est produit une oeuvre d'artisanat », a souligné le ministre. En plus, il y a un espace enfant dénommé : « le SIAO kid » qui permettra à cette frange de se sentir dans l'artisanat, d'être en communion avec cette manifestation, a laissé entendre M. Poda.

Il a rassuré que toutes les mesures sécuritaires ont été prises pour préserver la quiétude de tous les participants afin qu'ils puissent communier, fêter et magnifier l'artisanat africain à Ouagadougou. Cette 17e édition du SIAO se tiendra, du 25 octobre au 3 novembre 2024, dans la capitale burkinabè avec pour thème : « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation ».