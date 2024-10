Burkina Faso: Déviation du pont de Naré sur la RN3 - L'infrastructure officiellement remise

Le ministre des Infrastructures, Adama Luc Sorgho, a officiellement présidé la cérémonie de réception des travaux de la déviation du pont Naré sur la Route nationale 3 (RN3), lundi 21 octobre 2024, à Ouagadougou.

Les travaux de bitumage de la déviation du pont de Naré sur la Route nationale 3 (RN3), section Kaya-Tougouri, dans la province du Sanmatenga (région du Centre-Nord) sont achevés. En effet, le ministre des Infrastructures, Adama Luc Sorgho, a officiellement présidé la cérémonie de réception de ces travaux, lundi 21 octobre 2024, à Ouagadougou.

Selon lui, malgré la situation sécuritaire difficile, son département met les bouchées doubles pour relever le défi de la gestion des infrastructures routières. « Depuis la recrudescence des actes terroristes, notre réseau routier national a été fortement ciblé, dans le but d'isoler les populations et de perturber les déplacements de nos Forces de défense et de sécurité (FDS).

Parmi les ouvrages touchés, celui de Naré, situé sur la RN3, section Kaya-Tougouri, dans la province du Sanmatenga, a été plusieurs fois endommagé, affectant gravement la mobilité et la sécurité dans cette région », a-t-il exposé. Pour Adama Luc Sorgho, face à ces défis, le gouvernement a entrepris la reconstruction de cet ouvrage stratégique, avec l'accompagnement financier de la société Iamgold Essakane.

« Cette infrastructure est non seulement une réponse immédiate pour faciliter le trafic pendant les travaux de reconstruction, mais elle joue également un rôle clé dans la réduction des risques liés aux engins explosifs improvisés (EEI) », a-t-il expliqué. Cette action, a ajouté le ministre Sorgho, démontre une compréhension claire du fait que, main dans la main, les Burkinabè réussiront à atténuer l'impact de ces actes terroristes, qui affectent aussi bien les populations que les activités économiques.

« Grâce à votre appui, la somme de 646 154 291 FCFA TTC a été mobilisée pour l'aménagement et le bitumage d'une déviation de 1,5 km en béton bitumineux, y compris la construction de radiers destinés à renforcer le pont à venir. Ces travaux, exécutés par l'entreprise AMP sous la supervision attentive des agents du ministère des Infrastructures, témoignent de l'efficacité et du professionnalisme de toutes les parties impliquées », s'est-il réjoui.

Améliorer la mobilité des personnes et des biens

Le ministre Sorgho a exprimé sa gratitude à Iamgold Essakane pour sa contribution à l'amélioration de la mobilité des personnes et des biens sur la RN3 et à désenclaver les régions du Centre-Nord et du Sahel, permettant ainsi un accès plus sécurisé aux zones autrefois inaccessibles. Quant au Directeur général (DG) de Iamgold Essakane, Tidiane Barry, il a déclaré que l'entreprise, consciente de l'importance de cet axe routier pour les populations du Sahel et pour l'approvisionnement du site minier, a donné son accord pour le soutien des efforts du gouvernement.

« Iamgold Essakane SA, fidèle à son approche de partage des bénéfices générés par son exploitation minière avec ses différentes parties, ne pouvait que soutenir et accompagner cette initiative de désenclavement et de renforcement de la résilience du peuple burkinabé en général et de la population du Sahel en particulier », a-t-il soutenu.

Tidiane Barry a, par ailleurs, indiqué qu'au regard de l'importance de cette route pour l'économie nationale, le gouvernement a diligenté, à travers le ministère des Infrastructures, les aménagements dont Iamgold Essakane est fière d'avoir associée son image et ses ressources. « Notre entreprise au-delà des aménagements de routes réalisés dans sa zone d'activités, a déjà appuyé l'Etat à la réparation du pont de Naré et même celui de Tougouri. Iamgold Essakane SA tient à saluer l'excellence des relations avec l'Etat du Burkina Faso. Elle tient à réaffirmer son engagement à ne ménager aucun effort pour l'accompagnement du gouvernement et pour le soutien aux actions de bien-être des populations de la région du Sahel », a-t-il laissé entendre.