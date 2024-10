Ile Maurice: Un troisième cas enregistré

Deux présumés voleurs sèment la panique depuis quelques jours dans la région de Trou-aux-Biches et Pointe aux-Piments, avec trois cas enregistrés en deux jours. Le dernier concerne un homme de 55 ans. Il a expliqué à la police qu'il conduisait son fourgon, dimanche, sur la route principale de Pointe aux-Piments quand, arrivé près d'un restaurant, deux hommes lui ont demandé de les emmener. Comme il avait l'habitude de les voir dans la région, il s'est arrêté et ils sont montés dans son fourgon.

Arrivés près de Camp-La Cloche, Pointe-aux-Piments, l'un d'eux, assis sur le siège arrière, l'a pris par le cou et a placé une faucille sur sa gorge, tandis que l'autre, sur le siège passager, lui a saisi la jambe pour l'empêcher de fuir. Ils l'ont forcé à emprunter une route latérale, mais il a immo bilisé le fourgon. Le plaignant s'est ensuite débattu et a réussi à descendre du véhicule, mais ils l'ont maîtrisé et plaqué au sol.

L'homme tenant la faucille l'a de nouveau menacé et lui a volé son portefeuille contenant Rs 3 000, sa carte bancaire et sa pièce d'identité. Le quinquagé naire a expliqué s'être débattu et avoir réussi à leur arracher la faucille. La victime s'est blessée à la paume. Les suspects ont pris la fuite. Ils sont soup çonnés d'avoir commis deux autres vols avec violence sur deux femmes, samedi. Le Field Intelligence Office traque les informations et visionne les caméras de surveillance pour attraper les malfrats.