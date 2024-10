Angola: Le pays cherche un renforcement financier pour garantir la sécurité alimentaire

Washington — Renforcer le financement de projets garantissant la sécurité alimentaire en Angola a été l'un des thèmes de la rencontre, lundi, entre la délégation angolaise et la Banque mondiale, au premier jour des réunions annuelles de Bretton Woods, qui se déroulent jusqu'au 26 de ce mois, à Washington (USA).

Selon le ministre du Plan, Hugo Guilherme, qui dirige la délégation angolaise à l'événement, l'Angola veut également compter sur le soutien financier de la Banque mondiale pour former le capital humain du pays.

Faisant le bilan de la première journée des réunions du Groupe de la Banque Mondiale (GBM) et du Fonds Monétaire International (FMI), le ministre a indiqué que les réunions que la délégation a tenues étaient également centrées sur le partenariat stratégique avec ces institutions financières, l'accent étant mis sur l'examen et l'analyse du portefeuille actuel de l'Angola.

Se confiant à la presse angolaise (ANGOP, RNA et Jornal de Angola), il a affirmé que les rencontres servaient également à analyser la performance des projets en cours d'exécution dans le pays, avec le soutien de la BM.

Selon le gouvernant, le Gouvernement angolais souhaite que cette institution puisse financer, avant tout, des projets liés aux objectifs du Plan de Développement National (PDN), en mettant l'accent sur la sécurité alimentaire et le capital humain, ainsi que sur la transformation numérique et financement des connexions énergétiques, tant au niveau national que continental.

Il a ajouté que le soutien aux pays africains dans le secteur agricole et dans l'ensemble de la chaîne de production fait partie de l'agenda de la Banque mondiale, en vue de lutter contre la pauvreté et la faim, ainsi que de créer des emplois et d'augmenter les revenus des familles.

Il a souligné que le pays a également demandé un soutien pour l'introduction de nouvelles technologies, afin d'augmenter la productivité le plus rapidement possible.

Concernant les Partenariats Public-Privé (PPP), Hugo Guilherme a indiqué que l'Angola avait le soutien de la Société Financière Internationale pour structurer ces partenariats.

A son tour, la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a dit que l'Angola envisageait d'explorer le marché japonais, avec l'émission de «Samurai Bonds» (titres émis par des étrangers sur le marché japonais), qui sont à la disposition du pays, en comptant sur la garantie de la Banque Mondiale.

"Nous souhaitons approfondir l'intention de l'Angola d'explorer les opportunités qu'offre le marché japonais, en fonction des conditions financières disponibles et favorables", a-t-elle souligné.

En réponse aux questions soulevées par les responsables du gouvernement angolais, la vice-présidente du GBM, Victoria Kwakwa, a assuré que l'institution était d'accord avec les projets de l'Angola et était disponible pour soutenir le pays techniquement et financièrement.

Elle a ajouté que la Banque mondiale prévoit de présenter la semaine prochaine sa proposition de budget 2025, qui prévoit une augmentation de 280 %, en mettant l'accent sur le secteur social, comme l'éducation et la santé.

Outre la réunion tenue avec la Banque Mondiale, la délégation angolaise a également participé aux débats sur "Le financement climatique" et "L'état de mise en oeuvre des projets financés par la BM - contraintes/défis, prochaines étapes".

Parallèlement, la ministre Vera Daves a accordé lundi une interview à la chaîne du FMI intitulée « IMFToday », dans laquelle elle a évoqué le défi de la dette et du financement dans les pays à faible revenu et les marchés émergents.

La délégation angolaise comprend également, entre autres personnalités, le gouverneur de la Banque nationale d'Angola et gouverneur suppléant du FMI, Manuel Tiago Dias, et le président du Conseil d'administration du Fonds souverain d'Angola, Armando Manuel, en plus des représentants du secteur bancaire national et des experts.

Pendant six jours, l'agenda angolais prévoit la participation de Víctor Hugo Guilherme, Vera Daves de Sousa et Manuel Tiago Dias, comme intervenants de trois forums qui rassemblent des investisseurs, dans le cadre d'une promotion des institutions bancaires, notamment Citi Bank, Deutsche Bank, Standard Chartered et Standard Bank.

Les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (GBM) sont un ensemble d'événements qui rassemblent des dirigeants influents de gouvernements, d'entreprises, d'organisations internationales, de la société civile et du monde universitaire, à la recherche de solutions aux défis de développement économique et de durabilité auxquels le monde est confronté.