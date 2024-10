Sénégal: Publication du décret concernant la retraite des enseignants-chercheurs - Dr Abdourahmane Diouf rassure le SAES

En marge du séminaire sur l'évaluation du système LMD qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur à Saly, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Abdourahmane Diouf a réagi sur les revendications du Saes.

«Nous comprenons la situation du Saes et nous ne sommes pas en contentieux avec le Saes. Au contraire, nous sommes régulièrement en discussion avec eux pour trouver des solutions sur l'enseignement supérieur», reconnaît Dr Abdourahmane Diouf. Et d'ajouter : « Le Conseil des ministres avait adopté ce décret. Mais comme nous sommes dans un pays un peu particulier et qu'il s'est passé des choses pas catholiques avec l'ancien régime, ce décret qui consacre les droits du Saes a été perdu.

On n'a nulle trace du décret. Le gouvernement actuel ne remet pas en cause le contenu du décret mais voilà 3 ou 4 mois que nous cherchons le décret. Le Saes a aussi cherché mais ne l'a pas trouvé. C'est pour cela qu'on a jugé utile de réintroduire le décret. C'est ce que nous sommes en train de faire. On a entamé le processus depuis le mois de juillet mais la situation est un peu compliquée parce que le décret au lieu d'être introduit par le Mesri a été introduit par le ministère des Finances».

Mieux, dira Dr Abdourahmane Diouf: « Le décret est entre les mains du ministère des Finances qui est en train de prendre les diligences nécessaires. Je rassure le Saes et la communauté universitaire. Nous ne sommes pas en contentieux sur le décret. C'est un décret qui doit être réintroduit. S'ils nous accompagnent dans ce dernier processus en nous donnant les éléments qu'ils ont par devers eux pour qu'on puisse confronter les différentes versions existantes, le Saes aura son décret et on aura la paix dans les universités ».