Sénégal: Paiement non intégral des bourses, échauffourées étudiants-forces de l'ordre, grève du SAES - La rentrée universitaire sous tension

La tension monte déjà dans l'enseignement supérieur. Hier, lundi 21 octobre, les étudiants de Master 1 de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) ont affronté les forces de l'ordre pour réclamer le paiement de leurs bourses. Le Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (Saes) a également lancé un mot d'ordre de grève pour les mercredi 23 et jeudi 24 octobre prochains.

La rentrée universitaire 2024-2025 s'annonce mal. Alors que le campus social de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) vient de rouvrir ses portes, le samedi 19 octobre, et que la reprise des activités pédagogiques était prévue pour ce lundi 21 octobre, les mouvements de protestation ont déjà été lancés.

Les étudiants en Master 1 dans les Facultés de Sciences juridiques et politiques (Fsjp), la Faculté des Lettres et Sciences humaines (Flsh), la Faculté des Sciences et la Faculté des Sciences économiques et de Gestion (Faseg) de l'Ucad ont, en effet, ravivé la tension à travers des affrontements avec les forces de l'ordre pour réclamer le paiement intégral de leurs bourses pour l'année universitaire 2023-2024. C'était dans la matinée d'hier, lundi 21 octobre. Ils ont brûlé des pneus et les forces de l'ordre ont répliqué avec des jets de gaz lacrymogènes.

Depuis quelques jours, les étudiants dénoncent en fait un retard du paiement de leurs bourses. Ce qui avait fait réagir la Direction des bourses. « La vérité est que le paiement est progressif pour ce mois-ci, eu égard au montant global des paiements des bourses très élevé dans un contexte très particulier de fin de gestion des budgets.

Cette hausse du montant global de l'enveloppe des bourses est due au retard des inscriptions dans les universités. C'est pourquoi, beaucoup d'étudiants percevront ce mois-ci un rappel depuis octobre 2023 jusqu'au mois de septembre 2024», rapportait un communiqué en date du 17 octobre dernier. Toutefois, les étudiants se disent déterminés à poursuivre la lutte pour la satisfaction de leurs revendications.

Le Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (Saes) manifeste également son mécontentement. C'est dans ce sens qu'il a annoncé une grève de 48 heures pour les mercredi 23 et jeudi 24 octobre prochains pour exiger, entre autres, la publication d'un décret concernant la retraite des enseignants-chercheurs, resté introuvable.

La rentrée universitaire 2024-2025 démarre ainsi sous hypothèque. Ce, alors que la stabilisation de l'année universitaire demeure une priorité pour les nouvelles autorités. Des perturbations des cours ont déjà eu lieu à l'Université Alioune Diop de Bambey par les enseignants vacataires en début du mois pour dénoncer le non-paiement des salaires et les lenteurs dans le traitement des heures de vacation et exiger également une meilleure prise en charge du retard de trois semestres dans le paiement des heures de vacation et l'arrêt de la réduction des heures de vacation.