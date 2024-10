Angola: Le PDG envisage de développer les ressources en gaz naturel

Luanda — Le secrétaire d'État au Pétrole et Gaz, Alexandre Barroso, a souligné lundi, à Luanda, la stratégie du Plan Directeur du Gaz Naturel (PDG) pour le développement, l'exploitation et la monétisation des ressources de gaz naturel, dans le but de maximiser les bénéfices socio-économiques et de minimiser les impacts environnementaux négatifs.

Le secrétaire d'État, qui intervenait à l'ouverture de la consultation publique sur le PDG, a souligné que le développement, l'exploitation et la monétisation des ressources en gaz naturel se réaliseront sur un horizon de trente ans.

"Avec la nécessité d'élaborer une stratégie pour le développement d'une chaîne de valeur dans le secteur du gaz naturel, l'Exécutif angolais a inclus dans le Plan de Développement National (PDN) 2023-2027, comme l'une des tâches prioritaires, l'élaboration d'un Plan Directeur du Gaz Naturel (PDG), en considérant l'ensemble de sa chaîne de valeur", a-t-il souligné.

À cet effet, le PDG doit développer les ressources de gaz naturel découvertes et explorer les ressources potentielles, créer un cadre réglementaire, juridique et fiscal attractif pour les investissements, ainsi que développer les infrastructures et un marché intérieur ouvert, compétitif et dynamique.

Le plan susmentionné, a-t-il dit, contribuera à la diversification de l'économie, avec la création d'industries pétrochimiques et sidérurgiques.

« Le gaz naturel joue un rôle important pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux, tout en contribuant à l'atténuation du changement climatique. Par conséquent, choisir le gaz naturel comme alternative au charbon, au fioul lourd et au diesel contribue à améliorer l'air et à réduire considérablement les gaz à effet de serre", a-t-il estimé.

Pour le gouvernement angolais, a-t-il dit, la transition énergétique doit coexister avec l'industrie pétrolière, car les hydrocarbures contribuent à environ un tiers du produit intérieur brut (PIB) et constituent la principale source de recettes en devises de l'État.

Les actions dans ce domaine visent à promouvoir l'exploitation durable des ressources énergétiques fossiles et, progressivement, à créer des opportunités pour le développement de sources d'énergie renouvelables, telles que le solaire, l'éolien, la biomasse et autres.

D'autre part, il a considéré la réunion comme le point culminant d'une autre étape dans le processus d'élaboration de la proposition du PDG et comme un mécanisme qui permet la participation des citoyens, des organisations et d'autres acteurs sociaux pour donner leur avis sur le plan.

"La consultation publique du PDG apparaît comme un outil essentiel pour garantir que les principaux besoins et attentes de tous les acteurs intéressés par le développement d'une chaîne de valeur dans le secteur du gaz naturel soient satisfaits, obtenant ainsi le consensus et le soutien des experts et de la société en général, dans l'extraction et l'utilisation des ressources en gaz naturel", a-t-il souligné.

La session visait à consulter et recueillir des opinions, des suggestions et des critiques sur les défauts qui pourraient exister dans la proposition du PDG, dans le but de l'améliorer.