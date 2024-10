Angola: Le CSMJ veut se rapprocher du monde universitaire pour améliorer l'application du droit

Lubango (Angola) — Le président du Conseil Supérieur de la Magistrature Judiciaire (CSMJ), Joël Leonardo, a défendu, à Huila, plus de dialogue avec le monde universitaire, pour qu'il y ait un meilleur rendement en matière de tâches judiciaires, dans la perspective de mobiliser le droit pour résoudre les problèmes concrets du citoyen.

Selon le président de la Cour suprême, qui intervenait lundi, lors d'un cours magistral à l'Université Mandume ya Ndemufayo, sur le thème "Les changements dans le système judiciaire angolais, il a souligné que le professionnel à la sortie de la faculté de droit doit être doté avec de nouvelles réalités normatives et phénomènes sociaux.

Il a souligné que c'est la raison qui les pousse à établir des partenariats avec le monde universitaire pour que les questions de clonage, de maternité de substitution, de cyber-attaques, de blanchiment d'argent, d'arrestations préventives, entre autres, soient du ressort des étudiants.

Joel Leonardo a souligné que le monde moderne apporte des réalités « irréversibles », qui pour la plupart ne font pas partie des programmes des facultés de droit, une situation qui a un impact sur les performances techniques attendues des juges.

Il a illustré que dans les salles de commerce des tribunaux, aujourd'hui, entrent constamment des dossiers sans précédent liés au contentieux des entreprises dans sa partie adjective, au redressement et à l'insolvabilité des entreprises, à la propriété intellectuelle et industrielle et à d'autres questions, un cortège de nouvelles réalités des temps nouveaux, qui place les magistrats dans des épreuves de sapience permanentes.

%

L'intention, selon Joel Leonardo, est de sortir de l'État de droit formel et de tomber dans celui du droit matériel, de l'application du droit et de mobiliser les normes juridiques pour résoudre les problèmes des citoyens et de la société, en obtenant dans des délais raisonnables, des processus équitables, de la protection efficace de leurs droits et intérêts, une situation qui doit être inculquée aux étudiants en droit.

Le master class a réuni le gouverneur de Huila, des membres du Gouvernement, des juges, des magistrats judiciaires du Ministère Public, des enseignants et des étudiants de l'UMN.